https://sputnikarabic.ae/20230809/الصحة-السودانية-تكشف-عن-حزمة-إجراءات-لحل-مشكلة-شح-الدواء-1079922985.html

الصحة السودانية تكشف عن حزمة إجراءات لحل مشكلة شح الدواء

الصحة السودانية تكشف عن حزمة إجراءات لحل مشكلة شح الدواء

أعلنت وزارة الصحة في السودان عن مجموعة من الإجراءات لحل مشكلة نقص الدواء التي تعاني منها البلاد نتيجة للحرب الدائرة منذ أشهر. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T19:10+0000

2023-08-09T19:10+0000

2023-08-09T19:10+0000

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وقالت صحيفة "اليوم التالي" إن جهود وزارة الصحة السودانية تركزت بشكل خاص على توفير الأدوية الحيوية، حيث قدمت الوزارة دعماً عاجلاً بقيمة 3.5 مليون دولار لسد الفجوة في إمدادات الأدوية الحيوية وغسيل الكلى، بالإضافة إلى 2 مليون دولار شهرياً لتشغيل خدمات ومراكز العلاج المجانية. وأكد اجتماع عُقد في السودان اليوم الأربعاء أن الصحة تبقى أولوية بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد حاليا، وشدد وزير الصحة السوداني، الدكتور هيثم محمد إبراهيم، على الدور الهام والفعال الذي قامت به وزارة المالية في توفير التمويل لخدمات العلاج المجاني،.وأعلن الوزير أيضا تخصيص مبلغ 2 مليون دولار شهريا لتشغيل خدمات العلاج المجاني في مجالات علاج الكلى والقلب والأورام والجهاز الهضمي وطوارئ المستشفيات.وشدد الوزير على أن هذا الدعم سيساهم في توفير مستلزمات غسيل الكلى لمدة ثلاثة أشهر وبعض الأدوية المرتبطة بعملية الغسيل، مما سيساهم في تحقيق توفر الإمدادات حتى نهاية العام الحالي وتحقيق استقرار نسبي في مراكز غسيل الكلى.وفي وقت سابق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن "نحو ثلاثة ملايين فرد نزحوا داخل السودان بسبب الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني".وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن "عدد النازحين خلال 108 أيام منذ اندلاع الصراع في السودان في 15 أبريل/ نيسان الماضي، يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الأربعة الماضية"، مضيفة أن "926841 شخصا فروا إلى بلدان مجاورة للسودان".وأكدت المنظمة أن "فرقها غير قادرة على الوصول إلى الكثير من المناطق نظرا لاستمرار القتال، وتستند الأرقام إلى تقارير أولية ويجب اعتبارها مجرد تقديرات".وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار