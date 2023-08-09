https://sputnikarabic.ae/20230809/العليا-للانتخابات-في-تونس-تؤكد-موعد-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1079914144.html

"العليا للانتخابات" في تونس تؤكد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

"العليا للانتخابات" في تونس تؤكد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الأربعاء، على موعد إقامة الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T13:49+0000

2023-08-09T13:49+0000

2023-08-09T13:49+0000

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ونقل موفع راديو "موزاييك" عن المنصري قوله بأن الانتخابات الرئاسية ستجرى في خريف 2024، طبقا للقانون الأساسي لسنة 2014 الذي لم يقع تنقيحه ولا إلغاؤه، وفق تعبيره.وأضاف المتحدث التونسي إنه في هذا الإطار وفي ظل قانون انتخابي ساري المفعول، فالحديث عن انتخابات رئاسية سنة 2024 سابق لأوانه.وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على ضرورة اختيار المسؤولين في الدولة بناءا على شعورهم بالمسؤولية، لأن الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، وفق قوله.جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس الحكومة التونسية الجديد، أحمد الحشاني، يوم الإثنين، في قصر قرطاج، وفقا لبيان من الرئاسة التونسية.كما شدد الرئيس التونسي على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على هامش الاجتماعات مع نظيره التونسي، دعم بلاده لإجراءات وجهود الرئيس التونسي، قيس سعيد، الرامية إلى تحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أفضل للشعب التونسي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وتابع البيان أن "الوزيرين المصري والتونسي أشادا في بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة، إذ أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية".

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