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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-بـمسيرة-على-محطة-زابوروجيه-1079914610.html
القوات الروسية تحبط هجوما بـ"مسيرة" على محطة زابوروجيه النووية
القوات الروسية تحبط هجوما بـ"مسيرة" على محطة زابوروجيه النووية
قالت السلطات المحلية إنه تم اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية في مدينة إنيرغودار متجهة نحو محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T13:58+0000
2023-08-09T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال مصدر في السلطات المحلية لـ"سبوتنيك": "اليوم، شوهدت طائرة دون طيار من التشكيلات الأوكرانية في السماء فوق إنيرغودار، والتي كانت متجهة نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية".تقع محطة الطاقة النووية زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة واحد غيغاوات لكل منها.وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية مهاجمة إنرغودار وإقليم زابوروجية المتاخم للمدينة بانتظام. وأشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن كييف بهذه الطريقة تسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية.
https://sputnikarabic.ae/20230809/قوات-خاصة-روسية-تنفذ-عملية-ليلية-دقيقة-وتدمر-مقرا-أوكرانيا-فيديو--1079913345.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

القوات الروسية تحبط هجوما بـ"مسيرة" على محطة زابوروجيه النووية

13:58 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 14:09 GMT 09.08.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . РИА Новости
/
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قالت السلطات المحلية إنه تم اعتراض طائرة دون طيار أوكرانية في مدينة إنيرغودار متجهة نحو محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال مصدر في السلطات المحلية لـ"سبوتنيك": "اليوم، شوهدت طائرة دون طيار من التشكيلات الأوكرانية في السماء فوق إنيرغودار، والتي كانت متجهة نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وتابع المصدر: "بفضل مهارة المختصين، تم اعتراض الطائرة وتنزيلها، وعند الفحص اتضح أنها "طائرة اصطدام".

تقع محطة الطاقة النووية زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، إذ تحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة واحد غيغاوات لكل منها.

منذ مارس/آذار من العام الماضي، كانت تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.

قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
13:38 GMT
وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية مهاجمة إنرغودار وإقليم زابوروجية المتاخم للمدينة بانتظام. وأشار وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى أن كييف بهذه الطريقة تسعى لخلق مظهر من التهديد بحدوث كارثة نووية.
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