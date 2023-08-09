https://sputnikarabic.ae/20230809/القوات-الروسية-تصد-3-هجمات-على-محور-زابوروجيه--1079907740.html
القوات الروسية تصد 3 هجمات على محور زابوروجيه
القوات الروسية تصد 3 هجمات على محور زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نجحت في صد 3 هجمات على محور زابوروجيه. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:56+0000
2023-08-09T12:56+0000
2023-08-09T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نجحت الإجراءات النشطة للقوات الروسية في صد ثلاث هجمات شنتها المجموعات الهجومية للواء 46 الجوي الأوكراني في مناطق رابوتينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الجيش-الروسي-يسقط-35-مسيرة-أوكرانية-و9-صواريخ-هيمارس--عاجل-1079907542.html
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روسيا
القوات الروسية تصد 3 هجمات على محور زابوروجيه
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نجحت في صد 3 هجمات على محور زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نجحت الإجراءات النشطة للقوات الروسية في صد ثلاث هجمات شنتها المجموعات الهجومية للواء 46 الجوي الأوكراني في مناطق رابوتينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.