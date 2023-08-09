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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/القوات-الروسية-تصد-3-هجمات-على-محور-زابوروجيه--1079907740.html
القوات الروسية تصد 3 هجمات على محور زابوروجيه
القوات الروسية تصد 3 هجمات على محور زابوروجيه
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نجحت في صد 3 هجمات على محور زابوروجيه. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:56+0000
2023-08-09T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نجحت الإجراءات النشطة للقوات الروسية في صد ثلاث هجمات شنتها المجموعات الهجومية للواء 46 الجوي الأوكراني في مناطق رابوتينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230809/الجيش-الروسي-يسقط-35-مسيرة-أوكرانية-و9-صواريخ-هيمارس--عاجل-1079907542.html
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القوات الروسية تصد 3 هجمات على محور زابوروجيه

12:56 GMT 09.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية نجحت في صد 3 هجمات على محور زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نجحت الإجراءات النشطة للقوات الروسية في صد ثلاث هجمات شنتها المجموعات الهجومية للواء 46 الجوي الأوكراني في مناطق رابوتينو وأوسبنوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع سيارات، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-30".
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط 35 مسيرة أوكرانية و9 صواريخ هيمارس
12:44 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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