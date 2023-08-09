https://sputnikarabic.ae/20230809/المدفعية-الروسية-تدمر-مقرات-وتحصينات-أوكرانية-في-كراسني-ليمان-1079899086.html
المدفعية الروسية تدمر مقرات وتحصينات أوكرانية في كراسني ليمان
المدفعية الروسية تدمر مقرات وتحصينات أوكرانية في كراسني ليمان
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم المدفعية "دي 30" عيار 122 ملم، من المنطقة العسكرية المركزية، دمّر المعقل والتحصينات الأوكرانية المموهة على اتجاه كراسني... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T08:09+0000
2023-08-09T08:09+0000
2023-08-09T08:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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قال قائد طاقم المدفعية، الذي يحمل إشارة "إثيوبيا": "لقد عملنا بشكل جيد وأجبرنا العدو على الاستدارة، ومن ثم دمرنا اثنين من تلال العدو بالإضافة إلى الخنادق والمخابئ وكل ما كان في المنطقة".وبحسب وزارة الدفاع، فقد تم تنفيذ الضربة المدفعية بدعم من مشغلي الطائرات دون طيار، الذين يحددون الأهداف وينقلون الإحداثيات.وأشادت الدفاع بدقة الضربات: "الدقة العالية للمدفعية تجعل من الممكن توجيه ضربات دقيقة على أهداف العدو الفردية، وتدمير معدات العدو المكتشفة تقريبًا من الضربة الأولى ودك تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال".وأفاد رئيس المركز الصحفي لقوات المجموعة الروسية "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أحبطت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان، وحيّدت نحو 60 عسكريًا.ولفت سافتشوك في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه "في سياق الأعمال الدفاعية النشطة على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان، أحبطت وصدت قوات تجمع "المركز" بدعم مدفعي وقصف جوي 6 هجمات لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 واللواءين الميكانيكيين 21 و 42 التابعة للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 60 مسلحًا".
https://sputnikarabic.ae/20230809/اعتراف-أمريكي-جديد-بأن-الهجوم-الأوكراني-المضاد-بطيء-ويواجه-صعوبات-1079897782.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تدمر مقرات وتحصينات أوكرانية في كراسني ليمان
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم المدفعية "دي 30" عيار 122 ملم، من المنطقة العسكرية المركزية، دمّر المعقل والتحصينات الأوكرانية المموهة على اتجاه كراسني ليمان.
قال قائد طاقم المدفعية، الذي يحمل إشارة "إثيوبيا": "لقد عملنا بشكل جيد وأجبرنا العدو على الاستدارة، ومن ثم دمرنا اثنين من تلال العدو بالإضافة إلى الخنادق والمخابئ وكل ما كان في المنطقة".
وبحسب وزارة الدفاع، فقد تم تنفيذ الضربة المدفعية بدعم من مشغلي الطائرات دون طيار
، الذين يحددون الأهداف وينقلون الإحداثيات.
وأشادت الدفاع بدقة الضربات: "الدقة العالية للمدفعية تجعل من الممكن توجيه ضربات دقيقة على أهداف العدو الفردية، وتدمير معدات العدو المكتشفة تقريبًا من الضربة الأولى ودك تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية بشكل فعال".
وأفاد رئيس المركز الصحفي لقوات المجموعة الروسية "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية أحبطت 6 محاولات هجومية للقوات الأوكرانية
على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان، وحيّدت نحو 60 عسكريًا.
ولفت سافتشوك في حديثه لوكالة "سبوتنيك"
، إلى أنه "في سياق الأعمال الدفاعية النشطة على محوري سفاتوفسكي وكراسني ليمان، أحبطت وصدت قوات تجمع "المركز" بدعم مدفعي وقصف جوي 6 هجمات لمجموعات هجومية تتبع للواء جايجر 68 واللواءين الميكانيكيين 21 و 42 التابعة للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 60 مسلحًا".