https://sputnikarabic.ae/20230809/اليابان-تحتج-على-قرار-روسيا-بشأن-المعاهدة-الضريبية-1079898183.html

اليابان تحتج على قرار روسيا بشأن المعاهدة الضريبية

اليابان تحتج على قرار روسيا بشأن المعاهدة الضريبية

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، أن الحكومة اليابانية تأسف لقرار روسيا تعليق الاتفاقيات الضريبية مع عدد من الدول، حيث أرسلت احتجاجًا... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T07:14+0000

2023-08-09T07:14+0000

2023-08-09T07:14+0000

العالم

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وقال ماتسونو خلال مؤتمره الصحفي، إنه لأمر مؤسف للغاية أن يتم اتخاذ قرار أحادي الجانب بشأن مثل هذه الإجراءات غير العادلة التي قد تكون غير مواتية للمواطنين والشركات اليابانية.وتابع ماتسونو، بالقول: "أرسلنا احتجاجا إلى الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية للمطالبة بإلغاء هذا القرار".وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعليق بعض أحكام الاتفاقيات الضريبية لروسيا مع الدول غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.وجاء في نص الوثيقة: "انطلاقاً من الحاجة إلى اتخاذ ردود فورية على قيام عدد من الدول الأجنبية بإجراءات غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية، تقرر تعليق الأحكام التالية من الاتفاقيات الدولية لروسيا والاتفاقية المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على ضرائب الدخل ورأس المال".وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس تعليمات إلى وزارة الخارجية الروسية بأن ترسل إخطارات إلى الدول الأطراف في المعاهدات الدولية مع روسيا بشأن تعليق أحكام المعاهدات الضريبية، وأن تقدم الحكومة إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق الأحكام.

https://sputnikarabic.ae/20230808/بوتين-يوقع-مرسوما-يقضي-بتعليق-بعض-أحكام-الاتفاقيات-الضريبية-مع-الدول-غير-الصديقة-1079875181.html

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