https://sputnikarabic.ae/20230809/انخفاض-مداخيل-أوكرانيا-من-صادرات-الحبوب-بمقدار-النصف-مع-إنهاء-الصفقة--1079897630.html
انخفاض مداخيل أوكرانيا من صادرات الحبوب بمقدار النصف مع إنهاء الصفقة
انخفاض مداخيل أوكرانيا من صادرات الحبوب بمقدار النصف مع إنهاء الصفقة
كشفت البيانات الجمركية لوزارة الزراعة الأوكرانية عن انخفاض صادرات الحبوب من أوكرانيا في شهر يوليو/تموز الماضي، بمقدار 1.4 مرة ما انعكس على الإيرادات التي... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T05:15+0000
2023-08-09T05:15+0000
2023-08-09T05:15+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065436797_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3437b36cbd77a114fa57fe0ae05f4f91.jpg
وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية في بياناتها أنها صدّرت 2.3 مليون طن من الذرة والقمح والشعير في يوليو، وهو أقل بنسبة 38% عن شهر يونيو/حزيران.كما انخفضت تدفقات الذرة إلى السوق العالمية بشكل حاد بمقدار النصف إلى نحو 1.1 مليون طن، وعادت إلى مستوى العام الماضي، كما انخفض تصدير القمح بشكل كبير بمقدار الثلث إلى 841 ألف طن. وكان الانخفاض الرئيسي في الصادرات عبر الموانئ: إذا تم إرسال 3.1 مليون طن من الحبوب عبرها في يونيو، فقد انخفض بالفعل في يوليو بنسبة 46.5% - 1.67 مليون فقط.وفي الوقت نفسه، زادت عمليات التسليم عن طريق السكك الحديدية والشاحنات والعبّارات بنسبة 6%. ونتيجة لذلك، انخفض دخل أوكرانيا من صادرات الحبوب 1.9 مرة إلى 380.4 مليون دولار من 712 مليون دولار في الشهر السابق،ويعد ذلك أقل بنحو 30 مليون دولار مما تلقته كييف في يوليو 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230808/أردوغان-حل-مسألة-تصدير-الحبوب-مرهون-بالتزام-الغرب-بتعهداته-1079892238.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/16/1065436797_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3fdaddce44d8a9191120ad7365c0c535.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
انخفاض مداخيل أوكرانيا من صادرات الحبوب بمقدار النصف مع إنهاء الصفقة
تابعنا عبر
كشفت البيانات الجمركية لوزارة الزراعة الأوكرانية عن انخفاض صادرات الحبوب من أوكرانيا في شهر يوليو/تموز الماضي، بمقدار 1.4 مرة ما انعكس على الإيرادات التي انخفضت بدورها إلى النصف تقريبا.
وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية في بياناتها أنها صدّرت 2.3 مليون طن من الذرة والقمح والشعير في يوليو، وهو أقل بنسبة 38% عن شهر يونيو/حزيران.
كما انخفضت تدفقات الذرة إلى السوق العالمية بشكل حاد بمقدار النصف إلى نحو 1.1 مليون طن، وعادت إلى مستوى العام الماضي، كما انخفض تصدير القمح بشكل كبير بمقدار الثلث إلى 841 ألف طن.
وكان الانخفاض الرئيسي في الصادرات عبر الموانئ: إذا تم إرسال 3.1 مليون طن من الحبوب عبرها في يونيو، فقد انخفض بالفعل في يوليو بنسبة 46.5% - 1.67 مليون فقط.
وفي الوقت نفسه، زادت عمليات التسليم عن طريق السكك الحديدية والشاحنات والعبّارات بنسبة 6%. ونتيجة لذلك، انخفض دخل أوكرانيا من صادرات الحبوب 1.9 مرة إلى 380.4 مليون دولار من 712 مليون دولار في الشهر السابق،ويعد ذلك أقل بنحو 30 مليون دولار مما تلقته كييف في يوليو 2022.