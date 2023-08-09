https://sputnikarabic.ae/20230809/برلماني-إسرائيلي-لن-نصبر-للأبد-على-استفزازات-حزب-الله-1079918403.html
برلماني إسرائيلي: لن نصبر للأبد على استفزازات "حزب الله"
برلماني إسرائيلي: لن نصبر للأبد على استفزازات "حزب الله"
قال نائب بالكنيست الإسرائيلي، إن هناك أدوات دبلوماسية إلى جانب وسائل أخرى لدى بلاده لإنهاء ما وصفها بـ "استفزازات" تنظيم "حزب الله" اللبناني في المنطقة... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T15:16+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو لجنة الأمن والخارجية داني دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء.وقال دانون وهو سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة: "على إسرائيل أن توضح لحزب الله وكل الأطراف المعنية أنها لن تتسامح مع انتهاك سيادتها في الشمال وأننا لن نصبر إلى الأبد".وأضاف "هناك أدوات دبلوماسية ووسائل أخرى للتأكد من انتهاء هذا الاستفزاز"، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي كان يجب أن يتصرف دون انتظار الموافقة السياسية.وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية. وأمس الثلاثاء، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تهديدا ناريا لـ "حزب الله"، مهددا بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وذلك خلال تفقده لمنطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، على الحدود اللبنانية، ورؤيته للخيمة التي أقامها "حزب الله" في المنطقة.وقال غالانت: "أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئا. لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية. إذا ما اندلع هنا، لا قدر الله، تصعيد أو مواجهة - سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي مواصلا تهديده: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".وأضاف غالانت "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".
https://sputnikarabic.ae/20230808/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-بإعادة-لبنان-للعصر-الحجري-1079876767.html
https://sputnikarabic.ae/20230809/في-رسالة-تحذيرية-جديدة-الجيش-الإسرائيلي-يحاول-استئناف-المفاوضات-لإزالة-خيمة-حزب-الله-1079913147.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان
برلماني إسرائيلي: لن نصبر للأبد على استفزازات "حزب الله"
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قال نائب بالكنيست الإسرائيلي، إن هناك أدوات دبلوماسية إلى جانب وسائل أخرى لدى بلاده لإنهاء ما وصفها بـ "استفزازات" تنظيم "حزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات
أدلى بها عضو لجنة الأمن والخارجية داني دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء.
وقال دانون وهو سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة: "على إسرائيل أن توضح لحزب الله وكل الأطراف المعنية أنها لن تتسامح مع انتهاك سيادتها في الشمال وأننا لن نصبر إلى الأبد".
وأضاف "هناك أدوات دبلوماسية ووسائل أخرى للتأكد من انتهاء هذا الاستفزاز"، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي كان يجب أن يتصرف دون انتظار الموافقة السياسية.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن
الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
وأمس الثلاثاء، وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تهديدا ناريا لـ "حزب الله"، مهددا بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وذلك خلال تفقده لمنطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، على الحدود اللبنانية، ورؤيته للخيمة التي أقامها "حزب الله" في المنطقة.
وقال غالانت: "أحذر حزب الله
ونصر الله ألا يخطئا. لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية. إذا ما اندلع هنا، لا قدر الله، تصعيد أو مواجهة - سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي مواصلا تهديده: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".
وأضاف غالانت "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".