https://sputnikarabic.ae/20230809/بكين-تشعر-بخيبة-أمل-كبيرة-إزاء-القيود-الجديدة-على-الاستثمارات-الأمريكية-في-الصين-1079926377.html

بكين تشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء قيود بايدن الجديدة على الاستثمارات الأمريكية في الصين

بكين تشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء قيود بايدن الجديدة على الاستثمارات الأمريكية في الصين

صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، يوم الأربعاء، أن بكين تشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن إدارة بايدن تقدمت بخطط لفرض قيود جديدة على الاستثمارات الاقتصادية... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T22:38+0000

2023-08-09T22:38+0000

2023-08-09T22:41+0000

الصين

الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/19/1075118771_0:0:1502:846_1920x0_80_0_0_44456011b92b716a543c0dd9aca382e1.jpg

وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية، لوكالة "سبوتنيك": "بالرغم من تعبير الصين المتكرر عن قلقها العميق، تقدمت الولايات المتحدة بخطوات لفرض قيود جديدة على الاستثمارات. الجانب الصيني يشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا".وأضاف: "العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ذات طابع متبادل الفوائد. الاستثمار ذو الاتجاهين هو مجال هام في التجارة الثنائية".في وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا لتقييد الاستثمارات الأمريكية في بعض قطاعات التكنولوجيا العاملة في جمهورية الصين الشعبية، وفقًا لما ذُكره مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية.وقال أحد المسؤولين: "إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس بايدن، اليوم، على أمر تنفيذي يخوِّل وزيرة الخزانة لتنظيم بعض الاستثمارات الأمريكية في كيانات لجمهورية الصين الشعبية المشتركة في أنشطة تنطوي على تقنيات حساسة للأمن القومي في ثلاثة قطاعات".وأوضح المسؤول أن القطاعات الثلاثة تشمل الشركات العاملة في أشباه الموصلات الكهربائية وأشباه الإلكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا المعلومات الكمومية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي.وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتقد أن الصين يمكنها تطوير تكنولوجيات في المجال السيبراني تسمح لها بالتدخل في القنوات الفضائية وشبكات الدول الغربية واستخدامها لمصلحتها، فضلاً عن السيطرة على الأقمار الصناعية نفسها.ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استنادًا إلى الوثائق الأمريكية "المسربة"، أن إحدى الوثائق تتحدث عن مجتمع الاستخبارات الأميركية واعتقاده بأن هناك احتمالًا لتطوير الصين "قدرات هجوم إلكتروني (في الفضاء) لحجب واستغلال واعتراض" القنوات الفضائية الغربية والشبكات، مع احتمالية السيطرة على الأقمار الصناعية.

https://sputnikarabic.ae/20230809/بايدن-يوقع-أمرا-تنفيذيا-لتقييد-الاستثمارات-الأمريكية-بشركات-تكنولوجية-صينية-1079925803.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم