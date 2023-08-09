https://sputnikarabic.ae/20230809/بكين-تشعر-بخيبة-أمل-كبيرة-إزاء-القيود-الجديدة-على-الاستثمارات-الأمريكية-في-الصين-1079926377.html
بكين تشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء قيود بايدن الجديدة على الاستثمارات الأمريكية في الصين
بكين تشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء قيود بايدن الجديدة على الاستثمارات الأمريكية في الصين
صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، يوم الأربعاء، أن بكين تشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن إدارة بايدن تقدمت بخطط لفرض قيود جديدة على الاستثمارات الاقتصادية... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T22:38+0000
2023-08-09T22:38+0000
2023-08-09T22:41+0000
الصين
الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية، لوكالة "سبوتنيك": "بالرغم من تعبير الصين المتكرر عن قلقها العميق، تقدمت الولايات المتحدة بخطوات لفرض قيود جديدة على الاستثمارات. الجانب الصيني يشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا".وأضاف: "العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ذات طابع متبادل الفوائد. الاستثمار ذو الاتجاهين هو مجال هام في التجارة الثنائية".في وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا لتقييد الاستثمارات الأمريكية في بعض قطاعات التكنولوجيا العاملة في جمهورية الصين الشعبية، وفقًا لما ذُكره مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية.وقال أحد المسؤولين: "إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس بايدن، اليوم، على أمر تنفيذي يخوِّل وزيرة الخزانة لتنظيم بعض الاستثمارات الأمريكية في كيانات لجمهورية الصين الشعبية المشتركة في أنشطة تنطوي على تقنيات حساسة للأمن القومي في ثلاثة قطاعات".وأوضح المسؤول أن القطاعات الثلاثة تشمل الشركات العاملة في أشباه الموصلات الكهربائية وأشباه الإلكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا المعلومات الكمومية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي.وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتقد أن الصين يمكنها تطوير تكنولوجيات في المجال السيبراني تسمح لها بالتدخل في القنوات الفضائية وشبكات الدول الغربية واستخدامها لمصلحتها، فضلاً عن السيطرة على الأقمار الصناعية نفسها.ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استنادًا إلى الوثائق الأمريكية "المسربة"، أن إحدى الوثائق تتحدث عن مجتمع الاستخبارات الأميركية واعتقاده بأن هناك احتمالًا لتطوير الصين "قدرات هجوم إلكتروني (في الفضاء) لحجب واستغلال واعتراض" القنوات الفضائية الغربية والشبكات، مع احتمالية السيطرة على الأقمار الصناعية.
https://sputnikarabic.ae/20230809/بايدن-يوقع-أمرا-تنفيذيا-لتقييد-الاستثمارات-الأمريكية-بشركات-تكنولوجية-صينية-1079925803.html
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الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بكين تشعر "بخيبة أمل كبيرة" إزاء قيود بايدن الجديدة على الاستثمارات الأمريكية في الصين
22:38 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 22:41 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، يوم الأربعاء، أن بكين تشعر "بخيبة أمل كبيرة" لأن إدارة بايدن تقدمت بخطط لفرض قيود جديدة على الاستثمارات الاقتصادية الأمريكية في الصين.
وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية، لوكالة "سبوتنيك
": "بالرغم من تعبير الصين المتكرر عن قلقها العميق، تقدمت الولايات المتحدة بخطوات لفرض قيود جديدة على الاستثمارات. الجانب الصيني يشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا".
وأضاف: "العلاقة الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ذات طابع متبادل الفوائد. الاستثمار ذو الاتجاهين هو مجال هام في التجارة الثنائية".
في وقت سابق من اليوم، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا لتقييد الاستثمارات الأمريكية
في بعض قطاعات التكنولوجيا العاملة في جمهورية الصين الشعبية، وفقًا لما ذُكره مسؤولون بارزون في الإدارة الأمريكية.
وقال أحد المسؤولين: "إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس بايدن، اليوم، على أمر تنفيذي يخوِّل وزيرة الخزانة لتنظيم بعض الاستثمارات الأمريكية في كيانات لجمهورية الصين الشعبية المشتركة في أنشطة تنطوي على تقنيات حساسة للأمن القومي في ثلاثة قطاعات".
وأوضح المسؤول أن القطاعات الثلاثة تشمل الشركات العاملة في أشباه الموصلات الكهربائية
وأشباه الإلكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا المعلومات الكمومية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وفي شهر نيسان/أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية بأن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتقد أن الصين يمكنها تطوير تكنولوجيات في المجال السيبراني تسمح لها بالتدخل في القنوات الفضائية
وشبكات الدول الغربية واستخدامها لمصلحتها، فضلاً عن السيطرة على الأقمار الصناعية نفسها.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استنادًا إلى الوثائق الأمريكية "المسربة"، أن إحدى الوثائق تتحدث عن مجتمع الاستخبارات الأميركية واعتقاده بأن هناك احتمالًا لتطوير الصين "قدرات هجوم إلكتروني (في الفضاء) لحجب واستغلال واعتراض" القنوات الفضائية الغربية والشبكات، مع احتمالية السيطرة على الأقمار الصناعية.