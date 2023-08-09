https://sputnikarabic.ae/20230809/بلينكن-يدعو-انقلابيي-النيجر-إلى-الإفراج-عن-الرئيس-المخلوع-محمد-بازوم-1079897921.html
بلينكن يدعو انقلابيي النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم
بلينكن يدعو انقلابيي النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، ودعا المتمردين إلى إطلاق سراحه هو وعائلته. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T05:56+0000
2023-08-09T05:56+0000
2023-08-09T05:56+0000
العالم
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وقال بلينكن في حديث على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".وأضاف إن "الولايات المتحدة الأمريكية كررت دعوتها للإفراج الفوري عنه وعائلته".في 26 يوليو / تموز الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.
https://sputnikarabic.ae/20230809/مالي-وبوركينا-فاسو-تدعوان-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-لحل-الوضع-في-النيجر-1079896272.html
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العالم
بلينكن يدعو انقلابيي النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، ودعا المتمردين إلى إطلاق سراحه هو وعائلته.
وقال بلينكن في حديث على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".
وأضاف إن "الولايات المتحدة الأمريكية كررت دعوتها للإفراج الفوري عنه وعائلته".
في 26 يوليو / تموز الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.