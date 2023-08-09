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https://sputnikarabic.ae/20230809/بلينكن-يدعو-انقلابيي-النيجر-إلى-الإفراج-عن-الرئيس-المخلوع-محمد-بازوم-1079897921.html
بلينكن يدعو انقلابيي النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم
بلينكن يدعو انقلابيي النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، ودعا المتمردين إلى إطلاق سراحه هو وعائلته. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T05:56+0000
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وقال بلينكن في حديث على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".وأضاف إن "الولايات المتحدة الأمريكية كررت دعوتها للإفراج الفوري عنه وعائلته".في 26 يوليو / تموز الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.
https://sputnikarabic.ae/20230809/مالي-وبوركينا-فاسو-تدعوان-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-لحل-الوضع-في-النيجر-1079896272.html
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بلينكن يدعو انقلابيي النيجر إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم

05:56 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLISوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي في بكين، الصين في 19 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / LEAH MILLIS
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، ودعا المتمردين إلى إطلاق سراحه هو وعائلته.
وقال بلينكن في حديث على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحدثت إلى رئيس النيجر بازوم للتعبير عن جهودنا المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية الحالية".
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00:04 GMT
وأضاف إن "الولايات المتحدة الأمريكية كررت دعوتها للإفراج الفوري عنه وعائلته".
في 26 يوليو / تموز الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصّب الجنرال عبد الرحمن تشياني نفسه رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري.
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