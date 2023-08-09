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بوتين يحيل للدوما مشروع قانون بإلغاء إخطار مجلس أوروبا بفرض الأحكام العرفية في البلاد
بوتين يحيل للدوما مشروع قانون بإلغاء إخطار مجلس أوروبا بفرض الأحكام العرفية في البلاد
أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلس الدوما، ينص على تغيير إجراءات إبلاغ المنظمات الدولية حول فرض أحكام عرفية في روسيا. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T08:31+0000
2023-08-09T08:31+0000
روسيا
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وجاء في نص مشروع القانون المنشور في قاعدة بيانات مجلس الدوما الروسي: " في الفقرة 1 (من المادة 22 من قانون الأحكام العرفية)، تحذف عبارة، إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا، وفي الفقرة 2 تحذف عبارة "وإبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا".وبينت النصوص التوضيحية المرفقة أن اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات المصدق عليها لم تعد تنطبق على روسيا، الأمر الذي سوّغ إجراء هذه التعديلات.
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بوتين يحيل للدوما مشروع قانون بإلغاء إخطار مجلس أوروبا بفرض الأحكام العرفية في البلاد

08:31 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إلى مجلس الدوما، ينص على تغيير إجراءات إبلاغ المنظمات الدولية حول فرض أحكام عرفية في روسيا.
وجاء في نص مشروع القانون المنشور في قاعدة بيانات مجلس الدوما الروسي: " في الفقرة 1 (من المادة 22 من قانون الأحكام العرفية)، تحذف عبارة، إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا، وفي الفقرة 2 تحذف عبارة "وإبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا".

واقترح المشروع إجراء تعديل على القانون الدستوري الاتحادي حول حالة الطوارئ وحول الأحكام العرفية، ومن المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يوم نشره الرسمي.

بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
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أمس, 15:54 GMT
وبينت النصوص التوضيحية المرفقة أن اتفاقية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات المصدق عليها لم تعد تنطبق على روسيا، الأمر الذي سوّغ إجراء هذه التعديلات.
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