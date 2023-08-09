https://sputnikarabic.ae/20230809/تحديات-تونس-مع-إقالة-حكومة-نجلاء-بودن-وتعيين-حكومة-جديدة-والعلاقات-التونسية-الأوروبية--1079915740.html

تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية

تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية

في تصعيد لأزمتها ضد الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الجمعة الماضية، إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني مع برنامج إصلاحات متفق عليه... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T14:33+0000

2023-08-09T14:33+0000

2023-08-09T14:33+0000

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تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية

وطالبت الجبهة التونسية كافة القوى الفاعلة في البلاد بضرورة التسريع في توحيد الجهود والجلوس على طاولة الحوار.وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة تونس، إن "تونس تغرق"، مشيرًا إلى أن "خلاص تونس لا يكون إلا بحكومة إنقاذ وطني تسير وفق برنامج للإصلاحات الضرورية المتفق عليها بين مختلف المكونات السياسية؛ كي تحظى الحكومة بسند قوي".وأضاف أن ذلك يفرض التشاور حول رئيس الحكومة القادم "كي يكون شخصية توافقية وتحظى بالثقة".جاء ذلك تزامنا مع تعيين الرئيس التونسي، أحمد الحشاني رئيسا للحكومة التونسية الجديدة، خلفا لنجلاء بودن التي تمت إقالتها من المنصب قبل أيام، دون إبداء أسباب بشكل رسمي.كما انتقدت "جبهة الخلاص" على لسان رئيسها، أحمد نجيب الشابي، رئيس الحكومة الجديدة الذي عمل سابقا في المصرف المركزي التونسي، باعتباره " شخصية غير معروفة، في حين أن رئيس الحكومة يفترض أن يتم اختياره وفق مقاييس سياسية"، على حد قوله.يبدو أن تعيين الرئيس التونسي، للحشاني الذي عمل سابقا كمدير إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي التونسي، جاء في المقام الأول لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، خصوصا مع فشل المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بسبب رفض الرئيس التونسي "إملاءات" صندوق النقد التي تهدد الفئات الفقيرة في تونس، على حد قوله.ليست الأزمة الاقتصادية فقط هي أكبر التحديات التي تواجهها حكومة الحشاني، لكن هناك تحدي سياسي لا يقل ضراوة عن الأزمة الاقتصادية.فهل ينجح رئيس الحكومة التونسية الجديد في مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه تونس، وهل الأزمة السياسية بين المعارضة والرئيس التونسي مرشحة لمزيد من التصعيد.وقال النائب التونسي إن هذا الفشل له أسباب عديدة أولا التركيبة الحكومية ذاتها، حيث لم يكن للسيدة بودن وأعضاء حكومتها استراتيجية واضحة أو رؤية متكاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي فهي كانت حكومة لتصريف الأعمال.. كما كان هناك الكثير من التعطيل في العمل من قبل العديد من المستفيدين من المنظومة السابقة سواء على مستوى الإدارة أو رأس المال الطفيلي..وأشار إلى أن الحكومة شهدت معرقلات كثيرة تمثلت في أزمات متوالية أبرزها أزمة الغذاء... وعن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة بقيادة الحشاني، قال بلال إنها اقتصادية واجتماعية في الأساس، خاصة في مستوى السيادة الغذائية والسياسة النقدية وتحقيق وخلق ثروة عبر الكثير من الموارد والأهم إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي عبر منوال جديد غير المنظومات التي فشلت في تحقيق منطلقات العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية..

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