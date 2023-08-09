https://sputnikarabic.ae/20230809/تحديات-تونس-مع-إقالة-حكومة-نجلاء-بودن-وتعيين-حكومة-جديدة-والعلاقات-التونسية-الأوروبية--1079915740.html
تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية
تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية
في تصعيد لأزمتها ضد الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الجمعة الماضية، إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني مع برنامج إصلاحات متفق عليه... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T14:33+0000
2023-08-09T14:33+0000
2023-08-09T14:33+0000
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تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية
تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية
وطالبت الجبهة التونسية كافة القوى الفاعلة في البلاد بضرورة التسريع في توحيد الجهود والجلوس على طاولة الحوار.وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة تونس، إن "تونس تغرق"، مشيرًا إلى أن "خلاص تونس لا يكون إلا بحكومة إنقاذ وطني تسير وفق برنامج للإصلاحات الضرورية المتفق عليها بين مختلف المكونات السياسية؛ كي تحظى الحكومة بسند قوي".وأضاف أن ذلك يفرض التشاور حول رئيس الحكومة القادم "كي يكون شخصية توافقية وتحظى بالثقة".جاء ذلك تزامنا مع تعيين الرئيس التونسي، أحمد الحشاني رئيسا للحكومة التونسية الجديدة، خلفا لنجلاء بودن التي تمت إقالتها من المنصب قبل أيام، دون إبداء أسباب بشكل رسمي.كما انتقدت "جبهة الخلاص" على لسان رئيسها، أحمد نجيب الشابي، رئيس الحكومة الجديدة الذي عمل سابقا في المصرف المركزي التونسي، باعتباره " شخصية غير معروفة، في حين أن رئيس الحكومة يفترض أن يتم اختياره وفق مقاييس سياسية"، على حد قوله.يبدو أن تعيين الرئيس التونسي، للحشاني الذي عمل سابقا كمدير إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي التونسي، جاء في المقام الأول لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، خصوصا مع فشل المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، بسبب رفض الرئيس التونسي "إملاءات" صندوق النقد التي تهدد الفئات الفقيرة في تونس، على حد قوله.ليست الأزمة الاقتصادية فقط هي أكبر التحديات التي تواجهها حكومة الحشاني، لكن هناك تحدي سياسي لا يقل ضراوة عن الأزمة الاقتصادية.فهل ينجح رئيس الحكومة التونسية الجديد في مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه تونس، وهل الأزمة السياسية بين المعارضة والرئيس التونسي مرشحة لمزيد من التصعيد.وقال النائب التونسي إن هذا الفشل له أسباب عديدة أولا التركيبة الحكومية ذاتها، حيث لم يكن للسيدة بودن وأعضاء حكومتها استراتيجية واضحة أو رؤية متكاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي فهي كانت حكومة لتصريف الأعمال.. كما كان هناك الكثير من التعطيل في العمل من قبل العديد من المستفيدين من المنظومة السابقة سواء على مستوى الإدارة أو رأس المال الطفيلي..وأشار إلى أن الحكومة شهدت معرقلات كثيرة تمثلت في أزمات متوالية أبرزها أزمة الغذاء... وعن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة بقيادة الحشاني، قال بلال إنها اقتصادية واجتماعية في الأساس، خاصة في مستوى السيادة الغذائية والسياسة النقدية وتحقيق وخلق ثروة عبر الكثير من الموارد والأهم إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي عبر منوال جديد غير المنظومات التي فشلت في تحقيق منطلقات العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية..
تونس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لقاء سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, аудио
لقاء سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, аудио
تحديات تونس مع إقالة حكومة نجلاء بودن وتعيين حكومة جديدة والعلاقات التونسية الأوروبية
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في تصعيد لأزمتها ضد الرئيس التونسي، قيس سعيد، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الجمعة الماضية، إلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني مع برنامج إصلاحات متفق عليه بين مختلف المكونات السياسية".
وطالبت الجبهة التونسية كافة القوى الفاعلة في البلاد بضرورة التسريع في توحيد الجهود والجلوس على طاولة الحوار.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة تونس، إن "تونس تغرق"، مشيرًا إلى أن "خلاص تونس لا يكون إلا بحكومة إنقاذ وطني
تسير وفق برنامج للإصلاحات الضرورية المتفق عليها بين مختلف المكونات السياسية؛ كي تحظى الحكومة بسند قوي".
وأضاف أن ذلك يفرض التشاور حول رئيس الحكومة القادم "كي يكون شخصية توافقية وتحظى بالثقة".
جاء ذلك تزامنا مع تعيين الرئيس التونسي، أحمد الحشاني
رئيسا للحكومة التونسية الجديدة، خلفا لنجلاء بودن التي تمت إقالتها من المنصب قبل أيام، دون إبداء أسباب بشكل رسمي.
كما انتقدت "جبهة الخلاص" على لسان رئيسها، أحمد نجيب الشابي، رئيس الحكومة الجديدة الذي عمل سابقا في المصرف المركزي التونسي، باعتباره " شخصية غير معروفة، في حين أن رئيس الحكومة يفترض أن يتم اختياره وفق مقاييس سياسية"، على حد قوله.
وتواجه الحكومة التونسية تحديات كبيرة، بدءا من توقيت توليها المسؤولية، الذي تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية ومالية نتج عنها اضطراب في التزود ببعض السلع الأساسية، إضافة لأزمة المهاجرين غير الشرعيين التي تعد عبئا اقتصاديا وسياسيا على الحكومة.
يبدو أن تعيين الرئيس التونسي، للحشاني الذي عمل سابقا كمدير إدارة الموارد البشرية في المصرف المركزي التونسي، جاء في المقام الأول لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس، خصوصا مع فشل المفاوضات للحصول على قرض صندوق النقد الدولي
، بسبب رفض الرئيس التونسي "إملاءات" صندوق النقد التي تهدد الفئات الفقيرة في تونس، على حد قوله.
كما يتزامن تعيين الحشاني، في وقت تعمل فيه تونس على إعداد اقتراح بديل لطرحه على صندوق النقد الدولي لن يتضمن إجراءات مماثلة لتلك التي يطرحها الصندوق، لكن أيضا لم يتم تحديد أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة، وفق ما أكده مسؤول حكومي تونسي.
ليست الأزمة الاقتصادية فقط هي أكبر التحديات التي تواجهها حكومة الحشاني، لكن هناك تحدي سياسي لا يقل ضراوة عن الأزمة الاقتصادية.
فقد شدد الرئيس التونسي
خلال لقائه مع رئيس الحكومة الجديد، على "ضرورة إعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الإدارة، من الذين تسللوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحولوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة"، وهو ما وصفه القيادي في التيار الديمقراطي المعارض، هشام العجبوني، بأنه "تصعيد للخطاب الإقصائي في محاولة للتغطية على فشل الرئيس في إدارة الدولة"، على حد قوله.
فهل ينجح رئيس الحكومة التونسية الجديد في مواجهة أكبر أزمة اقتصادية تواجه تونس، وهل الأزمة السياسية بين المعارضة والرئيس التونسي مرشحة لمزيد من التصعيد.
في حديثه لـ"لقاء سبوتنيك" قال النائب في البرلمان التونسي، بلال المشري إن حكومة نجلاء بودن فشلت على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهو الأهم في في تونس رغم أنهم نجحوا في قيادة المرحلة الانتقالية السياسية بانتخاب برلمان جديد
وما إلى ذلك لكنها فشلت في الأهم..
وقال النائب التونسي إن هذا الفشل له أسباب عديدة أولا التركيبة الحكومية ذاتها، حيث لم يكن للسيدة بودن وأعضاء حكومتها استراتيجية واضحة أو رؤية متكاملة للوضع الاقتصادي والاجتماعي فهي كانت حكومة لتصريف الأعمال.. كما كان هناك الكثير من التعطيل في العمل من قبل العديد من المستفيدين من المنظومة السابقة سواء على مستوى الإدارة أو رأس المال الطفيلي..
وأشار إلى أن الحكومة شهدت معرقلات كثيرة تمثلت في أزمات متوالية أبرزها أزمة الغذاء... وعن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة بقيادة الحشاني، قال بلال إنها اقتصادية واجتماعية في الأساس، خاصة في مستوى السيادة الغذائية والسياسة النقدية وتحقيق وخلق ثروة عبر الكثير من الموارد والأهم إعادة هيكلة الاقتصاد التونسي عبر منوال جديد غير المنظومات التي فشلت في تحقيق منطلقات العدالة الاجتماعية والسيادة الوطنية..