https://sputnikarabic.ae/20230809/تدمير-مدرعة-أوكرانية-نوع-كيربي-تركية-الصنع-بصاروخ-روسي-فيديو-1079915694.html
تدمير مدرعة أوكرانية نوع "كيربي" تركية الصنع بصاروخ روسي... فيديو
تدمير مدرعة أوكرانية نوع "كيربي" تركية الصنع بصاروخ روسي... فيديو
تناقلت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، عربة أوكرانية مدرعة من نوع "كربي" تركية الصنع، تم تدميرها في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T14:36+0000
2023-08-09T14:36+0000
2023-08-09T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو مقاتلين روس بجانب العربة المدرعة من طراز "كربي"، التي تم تدميرها بصاروخ روسي مضاد للدبابات.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, رصد عسكري
تدمير مدرعة أوكرانية نوع "كيربي" تركية الصنع بصاروخ روسي... فيديو
14:36 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
تناقلت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، عربة أوكرانية مدرعة من نوع "كربي" تركية الصنع، تم تدميرها في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويظهر في الفيديو مقاتلين روس بجانب العربة المدرعة من طراز "كربي"، التي تم تدميرها بصاروخ روسي مضاد للدبابات.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.