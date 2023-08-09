عربي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/تدمير-مدرعة-أوكرانية-نوع-كيربي-تركية-الصنع-بصاروخ-روسي-فيديو-1079915694.html
تدمير مدرعة أوكرانية نوع "كيربي" تركية الصنع بصاروخ روسي... فيديو
تدمير مدرعة أوكرانية نوع "كيربي" تركية الصنع بصاروخ روسي... فيديو
تناقلت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، عربة أوكرانية مدرعة من نوع "كربي" تركية الصنع، تم تدميرها في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T14:36+0000
2023-08-09T14:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/09/1079916801_10:0:1395:779_1920x0_80_0_0_1dae8e2e833e9b64752743df1d25204c.jpg
ويظهر في الفيديو مقاتلين روس بجانب العربة المدرعة من طراز "كربي"، التي تم تدميرها بصاروخ روسي مضاد للدبابات.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديوشاهد أيضا: قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/09/1079916801_183:0:1222:779_1920x0_80_0_0_9c168731d1ac908c866ba131191efebe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, رصد عسكري
سلاح روسيا, رصد عسكري

تدمير مدرعة أوكرانية نوع "كيربي" تركية الصنع بصاروخ روسي... فيديو

14:36 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 09.08.2023)
© Photoتدمير مدرعة أوكرانية نوع "كيربي" تركية الصنع بصاروخ روسي
تدمير مدرعة أوكرانية نوع كيربي تركية الصنع بصاروخ روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
تناقلت مواقع ومنصات على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، عربة أوكرانية مدرعة من نوع "كربي" تركية الصنع، تم تدميرها في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويظهر في الفيديو مقاتلين روس بجانب العربة المدرعة من طراز "كربي"، التي تم تدميرها بصاروخ روسي مضاد للدبابات.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، القضاء على التوجهات النازية فيها.
شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
شاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
شاهد أيضا: قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала