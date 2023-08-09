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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/جنرال-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تكبدت-كييف-خسائر-فادحة-بسبب-عدم-كفاءة-زيلينسكي-1079920209.html
جنرال في القوات المسلحة الأوكرانية: تكبدت كييف خسائر فادحة بسبب عدم كفاءة زيلينسكي
جنرال في القوات المسلحة الأوكرانية: تكبدت كييف خسائر فادحة بسبب عدم كفاءة زيلينسكي
كشف الجنرال المتقاعد الأوكراني سيرغي كريفونوس، أنه عدم قدرة زيلينسكي على إدارة البلاد بشكل صحيح أدت إلى خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T16:40+0000
2023-08-09T16:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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وقال: "عدد القتلى يصل إلى عشرات الآلاف، أنا لا أتحدث عن حقيقة أن الملايين غادروا البلاد... عشرات الآلاف من الأوكرانيين أصيبوا بجروح خطيرة، كيف سيعيشون؟... السلطات لا تفكر في ذلك، فهم ما زالوا منخرطين في رصف الأسفلت وشراء البراميل، فهم مجرد هواة".وأشار إلى وجود مستوى عال جدا من الفساد في البلاد، وانعدام الثقة في نظام كييف آخذ في الازدياد بين السكان.وقال على الهواء في قناة "بريامي" التلفزيونية الأوكراني: "السبب الرئيسي لهذا التناقض بين مستوى تدريب الأشخاص والوظائف التي يشغلونها".وأضاف: "وزير الدفاع لا يفهم دائمًا الوضع الذي يتطور في الجبهة... تعيينه يظهر فقط خطأ السلطات، في بعض الأحيان يحكم البلاد مهرجون، ثم يترأس وزارة الدفاع محام".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع". وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.أقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: مستشار أمريكي: الولايات المتحدة لن تترك زيلينسكي حيا بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-يكشف-أكاذيب-الديمقراطيين-الأمريكين-قبل-الانتخابات-التي-تسببت-بموت-آلاف-الأوكرانيين-1079918232.html
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روسيا, العالم
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جنرال في القوات المسلحة الأوكرانية: تكبدت كييف خسائر فادحة بسبب عدم كفاءة زيلينسكي

16:40 GMT 09.08.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كشف الجنرال المتقاعد الأوكراني سيرغي كريفونوس، أنه عدم قدرة زيلينسكي على إدارة البلاد بشكل صحيح أدت إلى خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال: "عدد القتلى يصل إلى عشرات الآلاف، أنا لا أتحدث عن حقيقة أن الملايين غادروا البلاد... عشرات الآلاف من الأوكرانيين أصيبوا بجروح خطيرة، كيف سيعيشون؟... السلطات لا تفكر في ذلك، فهم ما زالوا منخرطين في رصف الأسفلت وشراء البراميل، فهم مجرد هواة".
وأشار إلى وجود مستوى عال جدا من الفساد في البلاد، وانعدام الثقة في نظام كييف آخذ في الازدياد بين السكان.
وقال على الهواء في قناة "بريامي" التلفزيونية الأوكراني: "السبب الرئيسي لهذا التناقض بين مستوى تدريب الأشخاص والوظائف التي يشغلونها".
وأضاف: "وزير الدفاع لا يفهم دائمًا الوضع الذي يتطور في الجبهة... تعيينه يظهر فقط خطأ السلطات، في بعض الأحيان يحكم البلاد مهرجون، ثم يترأس وزارة الدفاع محام".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط يكشف أكاذيب الديمقراطيين الأمريكين قبل الانتخابات التي تسببت بموت آلاف الأوكرانيين
15:26 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
أقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانية
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