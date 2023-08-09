https://sputnikarabic.ae/20230809/جنرال-في-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تكبدت-كييف-خسائر-فادحة-بسبب-عدم-كفاءة-زيلينسكي-1079920209.html

جنرال في القوات المسلحة الأوكرانية: تكبدت كييف خسائر فادحة بسبب عدم كفاءة زيلينسكي

جنرال في القوات المسلحة الأوكرانية: تكبدت كييف خسائر فادحة بسبب عدم كفاءة زيلينسكي

كشف الجنرال المتقاعد الأوكراني سيرغي كريفونوس، أنه عدم قدرة زيلينسكي على إدارة البلاد بشكل صحيح أدت إلى خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T16:40+0000

2023-08-09T16:40+0000

2023-08-09T16:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال: "عدد القتلى يصل إلى عشرات الآلاف، أنا لا أتحدث عن حقيقة أن الملايين غادروا البلاد... عشرات الآلاف من الأوكرانيين أصيبوا بجروح خطيرة، كيف سيعيشون؟... السلطات لا تفكر في ذلك، فهم ما زالوا منخرطين في رصف الأسفلت وشراء البراميل، فهم مجرد هواة".وأشار إلى وجود مستوى عال جدا من الفساد في البلاد، وانعدام الثقة في نظام كييف آخذ في الازدياد بين السكان.وقال على الهواء في قناة "بريامي" التلفزيونية الأوكراني: "السبب الرئيسي لهذا التناقض بين مستوى تدريب الأشخاص والوظائف التي يشغلونها".وأضاف: "وزير الدفاع لا يفهم دائمًا الوضع الذي يتطور في الجبهة... تعيينه يظهر فقط خطأ السلطات، في بعض الأحيان يحكم البلاد مهرجون، ثم يترأس وزارة الدفاع محام".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع". وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.أقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: مستشار أمريكي: الولايات المتحدة لن تترك زيلينسكي حيا بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية

https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-يكشف-أكاذيب-الديمقراطيين-الأمريكين-قبل-الانتخابات-التي-تسببت-بموت-آلاف-الأوكرانيين-1079918232.html

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