https://sputnikarabic.ae/20230809/خبير-اقتصادي-دول-الخليج-لم-تعد-تخاف-تهديدات-الغرب-1079913680.html
خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب
خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T13:29+0000
2023-08-09T13:29+0000
2023-08-09T13:29+0000
راديو
بلا قيود
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خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب
خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب
تقارب ثلاثي بين الإمارات وروسيا والصين، وواشنطن باتت تقدر أن الإمارات العربية المتحدة "بدأت تصوغ مسارها المستقل بشكل متزايد". حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الاقتصادية الخليجية، الدكتور علي الهيل لبرنامجنا:الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني في موسكو بمسيرات دون أضرار أو ضحايا، وأردوغان يعتبر أن بلاده تلعب "دورا محوريا" في حل الأزمة الأوكرانية. بهذا الصدد، تحدّث خبير العلاقات الدولية الاستراتيجية والأزمات، الدكتور محمد نادر العُمري لـ "بلا قيود":مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية. ويقول الخيبر في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة، الدكتور حسام شعيب في حديث لبرنامجنا:إسرائيل تتوعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور في حديث لبرنامجنا:وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده جديرة بثقة مجموعة "بريكس". بهذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الإيرانية، الأستاذ صالح القزويني لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
تقارب ثلاثي بين الإمارات وروسيا والصين، وواشنطن باتت تقدر أن الإمارات العربية المتحدة "بدأت تصوغ مسارها المستقل بشكل متزايد". حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الاقتصادية الخليجية، الدكتور علي الهيل لبرنامجنا:
"إنّ الدول الغربية مارست سياسة الأوامر وفرض الشروط على دول الشرق الأوسط، والدول الخليجية لم تعد تخاف من تهديدات الغرب، فالطفل شبّ عن الطوق ولم يعد في حاجة إلى وصاية".
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني في موسكو بمسيرات دون أضرار أو ضحايا، وأردوغان يعتبر أن بلاده تلعب "دورا محوريا" في حل الأزمة الأوكرانية. بهذا الصدد، تحدّث خبير العلاقات الدولية الاستراتيجية والأزمات، الدكتور محمد نادر العُمري لـ "بلا قيود":
"إنّ الغرب بطيعته لا يصدق في وعوده، وتركيا اليوم تحاول أن تستغل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة وتكون واجهة لتصدير المنتجات الروسية، فأردوغان يمارس سياسة المناورة مع الغرب ويمسك العصا من المنتصف، ولكن لا يمكن لأنقرة أن تكون الوسيط الفعلي، وأرجح أن تكون المبادرة الصينية هي الأفضل لحل الأزمة بمشاركة عدة دول".
مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية. ويقول الخيبر في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة، الدكتور حسام شعيب في حديث لبرنامجنا:
"بات من الملاحظ في الآونة الأخيرة، أن ثمة تصعيد عسكري، سواء من الحشود الأمريكية على ضفتي الفرات، وحتى لإعادة إحياء التنظيمات الإرهابية، كـ "داعش" الإرهابي وغيره، وكل هذه التنظيمات تعمل لخدمة أجندات مصالح غربية لمنع عودة الحياة الطبيعية لسوريا".
إسرائيل تتوعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور في حديث لبرنامجنا:
"هذا مجرد تلويح بالتهديد من قبل الإسرائيليين تجاه لبنان ليس أكثر، فهي تعرف أن أي عدوان ستقوم به ستلقى الرد المناسب، وهي تعرف ذلك، فقدرات المقاومة اليوم تختلف عما كانت عليه سنة 2006، وهناك توازن في القوة، وإن كانت إسرائيل تمتلك الكثير من أسلحة الدمار، لكن ذراع المقاومة تطال كل بقعة فيها".
وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده جديرة بثقة مجموعة "بريكس". بهذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الإيرانية، الأستاذ صالح القزويني لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ إيران تبذل جهودا حثيثة لكسر تفرد بعض القوى على العالم سياسيا واقتصاديا، خاصة وأن الكثير من الدول المستقلة عانت من هيمنة الغرب بعدم قدرتها على اتخاذ قرارها السياسي بشكل فردي، وحاليا نشهد حركة وتذمّر واسع من البلدان على تسلط الولايات المتحدة في فرض سياساتها الشبيهة بالسيف".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...