https://sputnikarabic.ae/20230809/خبير-اقتصادي-دول-الخليج-لم-تعد-تخاف-تهديدات-الغرب-1079913680.html

خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب

خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T13:29+0000

2023-08-09T13:29+0000

2023-08-09T13:29+0000

راديو

بلا قيود

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خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب خبير اقتصادي: دول الخليج لم تعد تخاف تهديدات الغرب

تقارب ثلاثي بين الإمارات وروسيا والصين، وواشنطن باتت تقدر أن الإمارات العربية المتحدة "بدأت تصوغ مسارها المستقل بشكل متزايد". حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الاقتصادية الخليجية، الدكتور علي الهيل لبرنامجنا:الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني في موسكو بمسيرات دون أضرار أو ضحايا، وأردوغان يعتبر أن بلاده تلعب "دورا محوريا" في حل الأزمة الأوكرانية. بهذا الصدد، تحدّث خبير العلاقات الدولية الاستراتيجية والأزمات، الدكتور محمد نادر العُمري لـ "بلا قيود":مجموعات إرهابية تحاول التسلل إلى محافظتي حلب واللاذقية. ويقول الخيبر في شؤون الحركات الإسلامية المتطرفة، الدكتور حسام شعيب في حديث لبرنامجنا:إسرائيل تتوعد بإعادة لبنان إلى العصر الحجري. ويقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور في حديث لبرنامجنا:وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن بلاده جديرة بثقة مجموعة "بريكس". بهذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الإيرانية، الأستاذ صالح القزويني لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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