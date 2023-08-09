https://sputnikarabic.ae/20230809/خبير-يكشف-عن-مركز-ثقل-عربي-يأخذ-دورا-عالميا--1079914717.html

خبير يكشف عن مركز ثقل عربي يأخذ دورا عالميا

خبير يكشف عن مركز ثقل عربي يأخذ دورا عالميا

كشف المستشرق والخبير في العلوم السياسية، ستانيسلاف تاراسوف، أن دولة عربية تقوم بتعزيز مكانتها كمركز قوة إقليمية في الشرق الأوسط. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T13:55+0000

2023-08-09T13:55+0000

2023-08-09T13:55+0000

روسيا

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وأشار تاراسوف خلال مقابلة مع راديو "سبوتنيك" تعليقا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشأن تحول الإمارات والسعودية إلى قوتين مستقلتين عن واشنطن إلى أن الدول العربية ولا سيما الإمارات والعربية السعودية باتت لها مكانة وأضحت مراكز قوة في المنطقة.ولفت تاراسوف إلى أن الإمارات لن تتجاوب مع الضغوطات الغربية بشأن اتخاذ موقف في الصراع الأوكراني بل وقفت على الحياد بين روسيا وأوكرانيا في الصراع الدائر بينهما، مضيفا أن السعودية والإمارات لم يقطعا علاقاتهما بروسيا بل يطوران التنسيق والتواصل مع موسكو عكس الطلبات الغربية.كما اعتبر تاراسوف أن ليست روسيا وحدها بل تقوم الدول الخليجية الكبرى والتي لها وزن على تعزيز العلاقات مع الصين كذلك ما يطرح تساؤلات كثيرة عن مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية التي يمكن أن تتعقد.العالم السياسي ستانيسلاف تاراسوف حول مقال في صحيفة نيويورك تايمز ، ينص على أن الإمارات أوضحت أنها لن تسمح لأنفسها بالانحراف إلى أي من الجانبين في الصراع بين موسكو وكييف، ولم يقطعوا العلاقات مع روسيا ويفعلون ذلك. عدم رفض العلاقات العسكرية مع الصين. هذا يعقد العلاقات مع الولايات المتحدة.

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