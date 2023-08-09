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https://sputnikarabic.ae/20230809/روسيا-تستكمل-تجهيز-وحداتها-بصواريخ-يارس-الاستراتيجية-في-عام-2023-1079899281.html
روسيا تستكمل تجهيز وحداتها بصواريخ "يارس" الاستراتيجية في عام 2023
روسيا تستكمل تجهيز وحداتها بصواريخ "يارس" الاستراتيجية في عام 2023
أكدت صحيفة "روسكويه أوروجويه" أن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستكمل إعادة تجهيز وحداتها بمجمع "يارس" المتنقل في عام 2023. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T08:34+0000
2023-08-09T08:34+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقال العقيد سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية: "سيتم عرض قاذفة ذاتية القيادة ومركبة الخدمة القتالية لنظام الصواريخ المحمول "يارس"، إلى جانب بطارية الإطلاق التقليدية لنظام الصواريخ المتنقلة "توبال" لأول مرة في المنطقة المفتوحة لمركز باتريوت في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023".وأضاف العقيد: "معرض قوات الصواريخ الاستراتيجية لروسيا الاتحادية سيصبح رمزًا لإعادة تسليح المجموعة المتنقلة".وقال: "ستكمل القوات الصاروخية إعادة تجهيزها من خلال تكليف فوج الصواريخ التالي بمهمة قتالية، وهو نظام الصواريخ الأرضية المتنقل "ياريس" في تشكيل صواريخ بولوغوفسك".وأشار إلى أنه ولأول مرة، سيتم عرض الكتلة المعززة لصاروخ باليستي عابر للقارات، و"أفانغارد"، والموضوعة على وحدة نقل وإعادة شحن خاصة، للمرة الأولى.وتابع: "يمكننا القول بثقة إن المستجدات المقدمة ستصبح مركز جذب المعرض الثابت".
https://sputnikarabic.ae/20230621/بوتين-نصف-وحدات-قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-جهزت-بصواريخ-يارس-النووية-1078340341.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

روسيا تستكمل تجهيز وحداتها بصواريخ "يارس" الاستراتيجية في عام 2023

08:34 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورتجربة اطلاق صاروخ "يارس" المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك
تجربة اطلاق صاروخ يارس المتحرك البالستي العابر للقارات من ميدان بليسيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أكدت صحيفة "روسكويه أوروجويه" أن قوات الصواريخ الاستراتيجية ستكمل إعادة تجهيز وحداتها بمجمع "يارس" المتنقل في عام 2023.
وقال العقيد سيرغي كاراكاييف، قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية: "سيتم عرض قاذفة ذاتية القيادة ومركبة الخدمة القتالية لنظام الصواريخ المحمول "يارس"، إلى جانب بطارية الإطلاق التقليدية لنظام الصواريخ المتنقلة "توبال" لأول مرة في المنطقة المفتوحة لمركز باتريوت في المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش 2023".
وأضاف العقيد: "معرض قوات الصواريخ الاستراتيجية لروسيا الاتحادية سيصبح رمزًا لإعادة تسليح المجموعة المتنقلة".
وقال: "ستكمل القوات الصاروخية إعادة تجهيزها من خلال تكليف فوج الصواريخ التالي بمهمة قتالية، وهو نظام الصواريخ الأرضية المتنقل "ياريس" في تشكيل صواريخ بولوغوفسك".
صواريخ يارس النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
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بوتين: نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية جهزت بصواريخ "يارس" النووية
21 يونيو, 11:59 GMT
وأشار إلى أنه ولأول مرة، سيتم عرض الكتلة المعززة لصاروخ باليستي عابر للقارات، و"أفانغارد"، والموضوعة على وحدة نقل وإعادة شحن خاصة، للمرة الأولى.
وتابع: "يمكننا القول بثقة إن المستجدات المقدمة ستصبح مركز جذب المعرض الثابت".
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