https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-الغرب-ينشر-360-ألف-جندي-و650-طائرة-بالقرب-من-حدود-دولة-الاتحاد--1079902147.html
شويغو: الغرب ينشر 360 ألف جندي و650 طائرة بالقرب من حدود دولة الاتحاد
شويغو: الغرب ينشر 360 ألف جندي و650 طائرة بالقرب من حدود دولة الاتحاد
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه بالقرب من دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، قام الغرب بنشر مجموعة من القوات قوامها نحو 360 ألف عسكري، و8... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T10:07+0000
2023-08-09T10:07+0000
2023-08-09T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار قوات بلدان أوروبا الشرقية بالقرب من حدود دولة الاتحاد، تم نشر نحو 360 ألف عسكري و8 آلاف مركبة مدرعة و6 آلاف نظام مدفعي وقذيفة هاون و650 طائرة وطائرة هليكوبتر".وأضاف أن عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية لكتلة شمال الأطلسي زاد 2.5 مرة منذ فبراير/شباط العام الماضي، وتجاوز 30 ألف شخص.أعلن وزير الخارجية الروسي، أن بلاده ستعزز وجود القوات المسلحة الروسية على حدودها الغربية.وقال: "سننظر في المسائل المتعلقة بإنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين، مع التعزيز المتزامن لتجمعات القوات الروسية على حدودنا الغربية".وأضاف: "الغرب الجماعي يشن حربًا بالوكالة ضد روسيا، بتقديمه دعما غير مسبوق لنظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-يكشف-تفاصيل-مخطط-بولندي-لاحتلا-غربي-أوكراني---عاجل-1079901571.html
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روسيا
شويغو: الغرب ينشر 360 ألف جندي و650 طائرة بالقرب من حدود دولة الاتحاد
10:07 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه بالقرب من دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، قام الغرب بنشر مجموعة من القوات قوامها نحو 360 ألف عسكري، و8 آلاف عربة مدرعة و650 مقاتلة وطائرة هليكوبتر.
وقال شويغو، خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار قوات بلدان أوروبا الشرقية بالقرب من حدود دولة الاتحاد، تم نشر نحو 360 ألف عسكري و8 آلاف مركبة مدرعة و6 آلاف نظام مدفعي وقذيفة هاون و650 طائرة وطائرة هليكوبتر".
وأضاف أن عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية لكتلة شمال الأطلسي زاد 2.5 مرة منذ فبراير/شباط العام الماضي، وتجاوز 30 ألف شخص.
أعلن وزير الخارجية الروسي، أن بلاده ستعزز وجود القوات المسلحة الروسية على حدودها الغربية.
وقال: "سننظر في المسائل المتعلقة بإنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين، مع التعزيز المتزامن لتجمعات القوات الروسية على حدودنا الغربية".
وأضاف: "الغرب الجماعي يشن حربًا بالوكالة ضد روسيا، بتقديمه دعما غير مسبوق لنظام كييف".