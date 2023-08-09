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مقتل الصحفي فراس الأحمد وإصابة مصور الفضائية السورية بتفجير إرهابي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-الغرب-ينشر-360-ألف-جندي-و650-طائرة-بالقرب-من-حدود-دولة-الاتحاد--1079902147.html
شويغو: الغرب ينشر 360 ألف جندي و650 طائرة بالقرب من حدود دولة الاتحاد
شويغو: الغرب ينشر 360 ألف جندي و650 طائرة بالقرب من حدود دولة الاتحاد
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه بالقرب من دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، قام الغرب بنشر مجموعة من القوات قوامها نحو 360 ألف عسكري، و8... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T10:07+0000
2023-08-09T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال شويغو، خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار قوات بلدان أوروبا الشرقية بالقرب من حدود دولة الاتحاد، تم نشر نحو 360 ألف عسكري و8 آلاف مركبة مدرعة و6 آلاف نظام مدفعي وقذيفة هاون و650 طائرة وطائرة هليكوبتر".وأضاف أن عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية لكتلة شمال الأطلسي زاد 2.5 مرة منذ فبراير/شباط العام الماضي، وتجاوز 30 ألف شخص.أعلن وزير الخارجية الروسي، أن بلاده ستعزز وجود القوات المسلحة الروسية على حدودها الغربية.وقال: "سننظر في المسائل المتعلقة بإنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين، مع التعزيز المتزامن لتجمعات القوات الروسية على حدودنا الغربية".وأضاف: "الغرب الجماعي يشن حربًا بالوكالة ضد روسيا، بتقديمه دعما غير مسبوق لنظام كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-يكشف-تفاصيل-مخطط-بولندي-لاحتلا-غربي-أوكراني---عاجل-1079901571.html
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شويغو: الغرب ينشر 360 ألف جندي و650 طائرة بالقرب من حدود دولة الاتحاد

10:07 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 10:29 GMT 09.08.2023)
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أنه بالقرب من دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، قام الغرب بنشر مجموعة من القوات قوامها نحو 360 ألف عسكري، و8 آلاف عربة مدرعة و650 مقاتلة وطائرة هليكوبتر.
وقال شويغو، خلال اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار قوات بلدان أوروبا الشرقية بالقرب من حدود دولة الاتحاد، تم نشر نحو 360 ألف عسكري و8 آلاف مركبة مدرعة و6 آلاف نظام مدفعي وقذيفة هاون و650 طائرة وطائرة هليكوبتر".
وأضاف أن عدد تشكيلات الدول غير الإقليمية لكتلة شمال الأطلسي زاد 2.5 مرة منذ فبراير/شباط العام الماضي، وتجاوز 30 ألف شخص.
أعلن وزير الخارجية الروسي، أن بلاده ستعزز وجود القوات المسلحة الروسية على حدودها الغربية.
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو يكشف تفاصيل مخطط بولندي لاحتلال غربي أوكرانيا
09:56 GMT
وقال: "سننظر في المسائل المتعلقة بإنشاء منطقتي لينينغراد وموسكو العسكريتين، مع التعزيز المتزامن لتجمعات القوات الروسية على حدودنا الغربية".
وأضاف: "الغرب الجماعي يشن حربًا بالوكالة ضد روسيا، بتقديمه دعما غير مسبوق لنظام كييف".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:06 GMT
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