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مقتل الصحفي فراس الأحمد وإصابة مصور الفضائية السورية بتفجير إرهابي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-يكشف-تفاصيل-مخطط-بولندي-لاحتلا-غربي-أوكراني---عاجل-1079901571.html
شويغو يكشف تفاصيل مخطط بولندي لاحتلال غربي أوكرانيا
شويغو يكشف تفاصيل مخطط بولندي لاحتلال غربي أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T09:56+0000
2023-08-09T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار شويغو في بيانه، إلى أن روسيا ستعزز تجمعات قواتها العسكرية على الحدود الغربية، مضيفًا أن الغرب الجماعي يستعد لاستثمار الموارد في أوكرانيا لقلب الموازين على أرض المعركة، وبالتالي يخلق مخاطر جدية تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.وكشف شويغو عن نشر قرابة 360 ألف جندي على مقربة شديدة من حدود دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-الغرب-ينشر-360-ألف-جندي-و650-طائرة-بالقرب-من-حدود-دولة-الاتحاد--1079902147.html
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روسيا

شويغو يكشف تفاصيل مخطط بولندي لاحتلال غربي أوكرانيا

09:56 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 09.08.2023)
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا.
وأشار شويغو في بيانه، إلى أن روسيا ستعزز تجمعات قواتها العسكرية على الحدود الغربية، مضيفًا أن الغرب الجماعي يستعد لاستثمار الموارد في أوكرانيا لقلب الموازين على أرض المعركة، وبالتالي يخلق مخاطر جدية تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.

ولفت شويغو إلى أن بولندا باتت الأداة التي تستخدمها الولايات المتحدة لمواجهة روسيا، ولديها خطط لتشكيل قوات بولندية أوكرانية مشتركة من أجل ضمان الأمن في مناطق تعتزم وارسو احتلالها غربي أوكرانيا.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: الغرب ينشر 360 ألف جندي و650 طائرة بالقرب من حدود دولة الاتحاد
10:07 GMT
وكشف شويغو عن نشر قرابة 360 ألف جندي على مقربة شديدة من حدود دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:06 GMT
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