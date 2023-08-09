https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-يكشف-تفاصيل-مخطط-بولندي-لاحتلا-غربي-أوكراني---عاجل-1079901571.html
شويغو يكشف تفاصيل مخطط بولندي لاحتلال غربي أوكرانيا
شويغو يكشف تفاصيل مخطط بولندي لاحتلال غربي أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T09:56+0000
2023-08-09T09:56+0000
2023-08-09T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار شويغو في بيانه، إلى أن روسيا ستعزز تجمعات قواتها العسكرية على الحدود الغربية، مضيفًا أن الغرب الجماعي يستعد لاستثمار الموارد في أوكرانيا لقلب الموازين على أرض المعركة، وبالتالي يخلق مخاطر جدية تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.وكشف شويغو عن نشر قرابة 360 ألف جندي على مقربة شديدة من حدود دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230809/شويغو-الغرب-ينشر-360-ألف-جندي-و650-طائرة-بالقرب-من-حدود-دولة-الاتحاد--1079902147.html
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روسيا
شويغو يكشف تفاصيل مخطط بولندي لاحتلال غربي أوكرانيا
09:56 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 10:24 GMT 09.08.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن بولندا أطلقت حملة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، وذلك بهدف تشكيل قوات لاحتلال غربي أوكرانيا.
وأشار شويغو في بيانه، إلى أن روسيا ستعزز تجمعات قواتها العسكرية على الحدود الغربية، مضيفًا أن الغرب الجماعي يستعد لاستثمار الموارد في أوكرانيا لقلب الموازين على أرض المعركة، وبالتالي يخلق مخاطر جدية تؤدي إلى مزيد من تصعيد الصراع.
ولفت شويغو إلى أن بولندا باتت الأداة التي تستخدمها الولايات المتحدة لمواجهة روسيا، ولديها خطط لتشكيل قوات بولندية أوكرانية مشتركة من أجل ضمان الأمن في مناطق تعتزم وارسو احتلالها غربي أوكرانيا.
وكشف شويغو عن نشر قرابة 360 ألف جندي على مقربة شديدة من حدود دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.