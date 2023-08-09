https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-يكشف-أكاذيب-الديمقراطيين-الأمريكين-قبل-الانتخابات-التي-تسببت-بموت-آلاف-الأوكرانيين-1079918232.html

ضابط يكشف أكاذيب الديمقراطيين الأمريكين قبل الانتخابات التي تسببت بموت آلاف الأوكرانيين

ضابط يكشف أكاذيب الديمقراطيين الأمريكين قبل الانتخابات التي تسببت بموت آلاف الأوكرانيين

صرح الضابط في مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، ماثيو هوش، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الهجوم المضاد الذي كان محكومًا عليه بالفشل منذ... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T15:26+0000

2023-08-09T15:26+0000

2023-08-09T15:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماثيو هوش في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على يوتيوب: "بدأوا على نحو متزايد يقولون إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان من المفترض أن يضع نهاية للصراع مع روسيا، أدى إلى خسائر بشرية فادحة".وأشار إلى أن البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية يفهمان أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها فرصة للنجاح".وأضاف: "مع ذلك، يواصل الديموقراطيون التمسك علنا ​​بأكاذيبهم حول انتصار كييف في المستقبل من أجل تحقيق أهدافهم السياسية في الانتخابات المقبلة".وقال: "نتيجة لذلك، نرى أن آلاف الأوكرانيين... قد تم القضاء عليهم باسم هذه الكذبة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع". وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.

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