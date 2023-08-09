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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-يكشف-أكاذيب-الديمقراطيين-الأمريكين-قبل-الانتخابات-التي-تسببت-بموت-آلاف-الأوكرانيين-1079918232.html
ضابط يكشف أكاذيب الديمقراطيين الأمريكين قبل الانتخابات التي تسببت بموت آلاف الأوكرانيين
ضابط يكشف أكاذيب الديمقراطيين الأمريكين قبل الانتخابات التي تسببت بموت آلاف الأوكرانيين
صرح الضابط في مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، ماثيو هوش، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الهجوم المضاد الذي كان محكومًا عليه بالفشل منذ... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T15:26+0000
2023-08-09T15:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماثيو هوش في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على يوتيوب: "بدأوا على نحو متزايد يقولون إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان من المفترض أن يضع نهاية للصراع مع روسيا، أدى إلى خسائر بشرية فادحة".وأشار إلى أن البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية يفهمان أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها فرصة للنجاح".وأضاف: "مع ذلك، يواصل الديموقراطيون التمسك علنا ​​بأكاذيبهم حول انتصار كييف في المستقبل من أجل تحقيق أهدافهم السياسية في الانتخابات المقبلة".وقال: "نتيجة لذلك، نرى أن آلاف الأوكرانيين... قد تم القضاء عليهم باسم هذه الكذبة".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع". وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230809/تدمير-مدرعة-أوكرانية-نوع-كيربي-تركية-الصنع-بصاروخ-روسي-فيديو-1079915694.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط يكشف أكاذيب الديمقراطيين الأمريكين قبل الانتخابات التي تسببت بموت آلاف الأوكرانيين

15:26 GMT 09.08.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Libkos
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صرح الضابط في مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد، ماثيو هوش، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في الهجوم المضاد الذي كان محكومًا عليه بالفشل منذ البداية.
وقال ماثيو هوش في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على يوتيوب: "بدأوا على نحو متزايد يقولون إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، والذي كان من المفترض أن يضع نهاية للصراع مع روسيا، أدى إلى خسائر بشرية فادحة".
وأشار إلى أن البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية يفهمان أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها فرصة للنجاح".
وأضاف: "مع ذلك، يواصل الديموقراطيون التمسك علنا ​​بأكاذيبهم حول انتصار كييف في المستقبل من أجل تحقيق أهدافهم السياسية في الانتخابات المقبلة".
وقال: "نتيجة لذلك، نرى أن آلاف الأوكرانيين... قد تم القضاء عليهم باسم هذه الكذبة".
تدمير مدرعة أوكرانية نوع كيربي تركية الصنع بصاروخ روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير مدرعة أوكرانية نوع "كيربي" تركية الصنع بصاروخ روسي... فيديو
14:36 GMT
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
وشدد بوتين على أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يحرز أي هدف حتى الآن، لافتا إلى أن رعاة كييف الغربيين يشعرون "بخيبة أمل واضحة" من مسار هذا الهجوم.
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