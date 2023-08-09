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https://sputnikarabic.ae/20230809/طفل-يبيع-دجاجتين-بـ12-ألف-دولار-لإنقاذ-أخيه-من-السرطان-فيديو-1079901286.html
طفل يبيع دجاجتين بـ12 ألف دولار لإنقاذ أخيه من السرطان... فيديو
طفل يبيع دجاجتين بـ12 ألف دولار لإنقاذ أخيه من السرطان... فيديو
باع صبي يبلغ من العمر 9 سنوات دجاجتين مقابل 12000 دولار، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، للمساعدة في علاج أخيه المصاب بالسرطان. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T09:46+0000
2023-08-09T09:46+0000
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في يونيو/حزيران الماضي، تم تشخيص مرض كاشتون بوركابيل البالغ 4 سنوات بالسرطان. وصل الطفل المصاب إلى المرحلة الرابعة من الورم الأرومي الكبدي.وقالت والدته: "لديه ورم يبلغ قطره 6 بوصات على كبده وتفشى في رئتيه".وعرض صديق العائلة آندي ماكويليامز مساعدة كالين، شقيق كاشتون الأكبر، في رعاية ماشيته وكان لديه فكرة لبيعها في المعرض لجمع الأموال من أجل علاج كاشتون من السرطان.وكان هدفهم الأولي هو جمع 2000 دولار، لعلاج شقيقه، عن طريق بيع دجاجتين يملكهما، لكن أفراد المجتمع دعموا الفتى الصغير بأكثر من ذلك بكثير. وحقق 12 ألف دولار لقاء الدجاجتين.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

طفل يبيع دجاجتين بـ12 ألف دولار لإنقاذ أخيه من السرطان... فيديو

09:46 GMT 09.08.2023
© Facebook.comدجاج
دجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
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باع صبي يبلغ من العمر 9 سنوات دجاجتين مقابل 12000 دولار، في ولاية ويسكونسن الأمريكية، للمساعدة في علاج أخيه المصاب بالسرطان.
في يونيو/حزيران الماضي، تم تشخيص مرض كاشتون بوركابيل البالغ 4 سنوات بالسرطان. وصل الطفل المصاب إلى المرحلة الرابعة من الورم الأرومي الكبدي.
وقالت والدته: "لديه ورم يبلغ قطره 6 بوصات على كبده وتفشى في رئتيه".
وعرض صديق العائلة آندي ماكويليامز مساعدة كالين، شقيق كاشتون الأكبر، في رعاية ماشيته وكان لديه فكرة لبيعها في المعرض لجمع الأموال من أجل علاج كاشتون من السرطان.
وكان هدفهم الأولي هو جمع 2000 دولار، لعلاج شقيقه، عن طريق بيع دجاجتين يملكهما، لكن أفراد المجتمع دعموا الفتى الصغير بأكثر من ذلك بكثير. وحقق 12 ألف دولار لقاء الدجاجتين.
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