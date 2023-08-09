https://sputnikarabic.ae/20230809/علماء-يكشفون-بـأكبر-دراسة-عن-مصدر-غير-متوقع-لمرض-الكلى-الشائع-1079903855.html

علماء يكشفون بـ"أكبر دراسة" عن مصدر غير متوقع لمرض الكلى الشائع

علماء يكشفون بـ"أكبر دراسة" عن مصدر غير متوقع لمرض الكلى الشائع

أكد باحثو جامعة كولومبيا إلى أن سبب مرض الكلى الشائع قد لا يكون في الكلى نفسها، ما يعزز الاعتقاد السابق بأن الجهاز المناعي يلعب دورًا محوريًا في تطور هذا... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T11:38+0000

2023-08-09T11:38+0000

2023-08-09T11:38+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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حدد الباحثون 16 موقعًا وراثيًا جديدًا مرتبطًا باعتلال الكلية بالغلوبيولين المناعي"IGA"، وبسبب ندرة الحالات المشخّصة باعتلال الكلى بالغلوبيولين المناعي"IGA"، يصعب توفير أرقام كافية لإجراء الدراسة. ويقول كرزيستوف كيريلوك، أستاذ الطب المساعد في جامعة كولومبيا: "يتطلب التشخيص أخذ خزعة من الكلى، وهو إجراء جائر ينطوي على الكثير من المخاطر، لذلك غالبًا ما يتم إغفال التشخيص".قارن الباحثون الحمض النووي من حالات اعتلال الكلى بالغلوبيولين المناعي "IGA"، لدى 40 ألف شخص، والحمض النووي من الأشخاص غير المصابين بالمرض، ووجدوا أن العديد من الجينات الجديدة التي تم تحديدها في الدراسة تشارك في إنتاج الأجسام المضادة"IGA"، ما يعزز فكرة أن تنظيم مستويات "IGA" هو العامل الرئيسي وراء المرض، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "scitechdaily" العلمية.حدد الباحثون أيضًا البروتينات التي تنتجها الجينات التي تم تحديدها حديثًا والتي تبدو وكأنها أفضل الأهداف لتطوير الأدوية، وحددوا عقارين تمت دراستهما بالفعل لحالات أخرى قد يكون لها إمكانات مثل علاجات اعتلال الكلى بالجلوبيولين المناعي"IGA".يقول كيريلوك: "وجد تحليل حديث أن أهداف الأدوية المدعومة بدراسات وراثية من المرجح أن تنجح، ونأمل أن تبدأ شركات الأدوية في تطوير علاجات جديدة بناءً على النتائج التي توصلنا إليها".

https://sputnikarabic.ae/20230808/دراسة-تتوصل-إلى-دواء-يحافظ-على-النحافة-رغم-تناول-أي-كميات-من-الطعام-1079884057.html

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