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https://sputnikarabic.ae/20230809/غليان-على-حدود-النيجر-دول-تحضر-لتدخل-عسكري-ودول-تحاربه-1079906146.html
"غليان" على حدود النيجر... دول تحضر لتدخل عسكري ودول تحاربه
"غليان" على حدود النيجر... دول تحضر لتدخل عسكري ودول تحاربه
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بقيام النيجر بالتحضير لاحتمال حدوث تدخل عسكري من قبل دول "إيكواس"، حيث قام الجيش النيجري بجمع تعزيزات في العاصمة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
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وتدعم كل من مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر، ووجهت الدولتان دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، في حين تعمل دول "إيكواس" على التحضير للتدخل العسكري المباشر، على الرغم من الرفض الدولي وترجيح الحل السياسي.
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انفوجرافيك, النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, инфографика
انفوجرافيك, النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, инфографика

"غليان" على حدود النيجر... دول تحضر لتدخل عسكري ودول تحاربه

11:53 GMT 09.08.2023
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بقيام النيجر بالتحضير لاحتمال حدوث تدخل عسكري من قبل دول "إيكواس"، حيث قام الجيش النيجري بجمع تعزيزات في العاصمة.
وتدعم كل من مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر، ووجهت الدولتان دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، في حين تعمل دول "إيكواس" على التحضير للتدخل العسكري المباشر، على الرغم من الرفض الدولي وترجيح الحل السياسي.
غليان على حدود النيجر.. دول تحضر لتدخل عسكري ودول تقاومه - سبوتنيك عربي
غليان على حدود النيجر.. دول تحضر لتدخل عسكري ودول تقاومه - سبوتنيك عربي
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