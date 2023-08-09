https://sputnikarabic.ae/20230809/غليان-على-حدود-النيجر-دول-تحضر-لتدخل-عسكري-ودول-تحاربه-1079906146.html
"غليان" على حدود النيجر... دول تحضر لتدخل عسكري ودول تحاربه
"غليان" على حدود النيجر... دول تحضر لتدخل عسكري ودول تحاربه
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بقيام النيجر بالتحضير لاحتمال حدوث تدخل عسكري من قبل دول "إيكواس"، حيث قام الجيش النيجري بجمع تعزيزات في العاصمة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T11:53+0000
2023-08-09T11:53+0000
2023-08-09T11:53+0000
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وتدعم كل من مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر، ووجهت الدولتان دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، في حين تعمل دول "إيكواس" على التحضير للتدخل العسكري المباشر، على الرغم من الرفض الدولي وترجيح الحل السياسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, инфографика
انفوجرافيك, النيجر, أخبار النيجر, أفريقيا, инфографика
"غليان" على حدود النيجر... دول تحضر لتدخل عسكري ودول تحاربه
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أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بقيام النيجر بالتحضير لاحتمال حدوث تدخل عسكري من قبل دول "إيكواس"، حيث قام الجيش النيجري بجمع تعزيزات في العاصمة.
وتدعم كل من مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر، ووجهت الدولتان دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، في حين تعمل دول "إيكواس" على التحضير للتدخل العسكري المباشر، على الرغم من الرفض الدولي وترجيح الحل السياسي.