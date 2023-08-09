https://sputnikarabic.ae/20230809/فيضانات-شديدة-تضرب-بكين-وتخلف-عشرات-الضحايا-في-حصيلة-أولية-1079898875.html
فيضانات شديدة تضرب بكين وتخلف عشرات الضحايا في حصيلة أولية
فيضانات شديدة تضرب بكين وتخلف عشرات الضحايا في حصيلة أولية
لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الأربعاء. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T08:02+0000
2023-08-09T08:02+0000
2023-08-09T08:02+0000
مجتمع
الصين
نادي الفيديو
أخبار العالم الآن
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101632/63/1016326311_0:15:3589:2033_1920x0_80_0_0_105548152cbdffdf1ac4c022a13ec8f3.jpg
وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101632/63/1016326311_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_7a57b4c873cb31d8fe264e60743c9b8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, منوعات
الصين, نادي الفيديو, أخبار العالم الآن, منوعات
فيضانات شديدة تضرب بكين وتخلف عشرات الضحايا في حصيلة أولية
تابعنا عبر
لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.