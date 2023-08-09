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فيضانات شديدة تضرب بكين وتخلف عشرات الضحايا في حصيلة أولية
فيضانات شديدة تضرب بكين وتخلف عشرات الضحايا في حصيلة أولية
لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الأربعاء. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.
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فيضانات شديدة تضرب بكين وتخلف عشرات الضحايا في حصيلة أولية

08:02 GMT 09.08.2023
© AP Photo / Mukhtar Khanفيضان
فيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Mukhtar Khan
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لقي 33 شخصا حتفهم بسبب فيضانات عارمة في العاصمة الصينية بكين، فيما لا يزال 18 في عداد المفقودين، حسبما ذكرت صحيفة "بكين ديلي"، الأربعاء.
وقالت الصحيفة إن الكارثة أثرت على قرابة 1.29 مليون شخص، وتسببت في انهيار 59 ألف منزل، وألحقت أضرارا جسيمة بنحو 147 ألف منزل.
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