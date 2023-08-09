https://sputnikarabic.ae/20230809/في-رسالة-تحذيرية-جديدة-الجيش-الإسرائيلي-يحاول-استئناف-المفاوضات-لإزالة-خيمة-حزب-الله-1079913147.html

في رسالة تحذيرية جديدة.. الجيش الإسرائيلي يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة "حزب الله"

في رسالة تحذيرية جديدة.. الجيش الإسرائيلي يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة "حزب الله"

بعث الجيش الإسرائيلي برسالة تحذيرية إلى حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، بشأن خيمة الحزب التي نصبها على الحدود المشتركة بين البلدين. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T13:26+0000

2023-08-09T13:26+0000

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وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش بعث برسالة تحذيرية لحزب الله بشأن إخلاء الخيمة التي نصبها بالقرب من الحدود الشمالية الإسرائيلية، وذلك بعد مرور أسابيع على نصب تلك الخيمة.وأوضحت الإذاعة أن خيمة حزب الله لا تزال قائمة، حيث رفض الحزب اللبناني إزالتها، زاعمة أن تلك الخيمة تمنع سكان المستوطنات المجاورة بالقرب من الحدود الشمالية من النوم، وذلك على خلفية التوترات القائمة بين إسرائيل من جانب وحزب الله ولبنان من جانب آخر.وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول استئناف المفاوضات لإزالة خيمة حزب الله اللبناني من الحدود الشمالية، لافتة إلى أن وزير الدفاع، الجنرال يوآف غالانت، قد حذر من أن جيش بلاده سيعيد لبنان للعصر الحجري في حال وقوع تصعيد أو أي صراع في الحدود الشمالية.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد وجه تهديدا ناريا لـ "حزب الله"، مهددا بإعادة لبنان إلى العصر الحجري.جاء ذلك خلال تفقده لمنطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)، على الحدود اللبنانية، ورؤيته لخيمة أقامها "حزب الله" في المنطقة، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الثلاثاء.وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي مواصلا تهديده: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".وتابع "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر الشهر الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.

https://sputnikarabic.ae/20230808/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يهدد-بإعادة-لبنان-للعصر-الحجري-1079876767.html

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