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قائد الجيش الإيراني: أعداؤنا ليس لديهم سوى خيار واحد
قائد الجيش الإيراني: أعداؤنا ليس لديهم سوى خيار واحد
قال اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، إن أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:40+0000
2023-08-09T12:40+0000
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جاء ذلك خلال كلمة أمام منتسبي إحدى الوحدات البحرية التابعة للجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم الأربعاء.وشدد موسوي على ضرورة أن تستمر البحرية الإيرانية في المضي قدما بنفس الروح التي بدأت بها عقب انتصار الثورة الإسلامية في البلاد.ويصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويمتلك 101 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، تعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتين إنزال تابعتين للقوات البحرية.وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.
https://sputnikarabic.ae/20230720/البنتاغون-يعلن-زيادة-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-مضيق-هرمز-1079259019.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-تحمل-مليون-لتر-من-الوقود-المهرب-1078817767.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار الخليج

قائد الجيش الإيراني: أعداؤنا ليس لديهم سوى خيار واحد

12:40 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالقائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي
القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال اللواء عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش الإيراني، إن أعداء طهران لم يعد لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران.
جاء ذلك خلال كلمة أمام منتسبي إحدى الوحدات البحرية التابعة للجيش الإيراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم الأربعاء.
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20 يوليو, 22:33 GMT
وشدد موسوي على ضرورة أن تستمر البحرية الإيرانية في المضي قدما بنفس الروح التي بدأت بها عقب انتصار الثورة الإسلامية في البلاد.
ويصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم، ويمتلك 101 وحدة بحرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة النفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، تعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتين إنزال تابعتين للقوات البحرية.
وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.
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