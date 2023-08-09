https://sputnikarabic.ae/20230809/قناصة-روس-يستهدفون-المسلحين-الأوكرانيين-بالقرب-من-أرتيوموفسك-فيديو--1079906330.html
قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:05+0000
2023-08-09T12:05+0000
2023-08-09T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/09/1079906404_215:0:1397:665_1920x0_80_0_0_bfdd54b183094ef2106b8744cce686a7.jpg
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلح القناصون ببنادق من طراز "أورسيس تي-5000" ، التي تسمح بضرب العدو على مسافة تصل إلى 1500 متر.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القناص رصد هدفا متحركا على مسافة 1100 متر، وبتسديدة دقيقة من البندقية، أصاب القناص العدو في منطقة الصدر.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/09/1079906404_363:0:1250:665_1920x0_80_0_0_c78e9e8e31b822b6d865868c88536819.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلح القناصون ببنادق من طراز "أورسيس تي-5000" ، التي تسمح بضرب العدو على مسافة تصل إلى 1500 متر.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القناص رصد هدفا متحركا على مسافة 1100 متر، وبتسديدة دقيقة من البندقية، أصاب القناص العدو في منطقة الصدر.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.