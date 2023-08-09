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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/قناصة-روس-يستهدفون-المسلحين-الأوكرانيين-بالقرب-من-أرتيوموفسك-فيديو--1079906330.html
قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:05+0000
2023-08-09T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلح القناصون ببنادق من طراز "أورسيس تي-5000" ، التي تسمح بضرب العدو على مسافة تصل إلى 1500 متر.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القناص رصد هدفا متحركا على مسافة 1100 متر، وبتسديدة دقيقة من البندقية، أصاب القناص العدو في منطقة الصدر.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو

12:05 GMT 09.08.2023
© Photoقناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين
قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لمجموعة من القناصين الروس وهم يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، يتسلح القناصون ببنادق من طراز "أورسيس تي-5000" ، التي تسمح بضرب العدو على مسافة تصل إلى 1500 متر.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القناص رصد هدفا متحركا على مسافة 1100 متر، وبتسديدة دقيقة من البندقية، أصاب القناص العدو في منطقة الصدر.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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