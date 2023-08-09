https://sputnikarabic.ae/20230809/قوات-خاصة-روسية-تنفذ-عملية-ليلية-دقيقة-وتدمر-مقرا-أوكرانيا-فيديو--1079913345.html
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
تداولت مواقع روسية مشاهد لتنفيذ مجموعة تابعة للقوات الخاصة الروسية عملية ليلية دقيقة استطاعت فيها مهاجمة مقر أوكراني وتدميره، وتحيّد عددا من الجنود... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T13:38+0000
2023-08-09T13:38+0000
2023-08-09T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قامت عناصر القوات الخاصة الروسية المؤلفة من 9 أفراد تحت تغطية جوية بعد إجراء الاستطلاع بمهاجمة المقر الأوكراني وتدميره.ووفقًا لميثاق الاستطلاع الخاص في القوات المسلحة الروسية، فإن الغارة النارية هي هجوم مفاجئ من قبل مجموعة الاستطلاع على هدف معاد محدد مسبقًا بهدف تدميره.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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تداولت مواقع روسية مشاهد لتنفيذ مجموعة تابعة للقوات الخاصة الروسية عملية ليلية دقيقة استطاعت فيها مهاجمة مقر أوكراني وتدميره، وتحيّد عددا من الجنود الأوكرانيين.
قامت عناصر القوات الخاصة الروسية المؤلفة من 9 أفراد تحت تغطية جوية بعد إجراء الاستطلاع بمهاجمة المقر الأوكراني وتدميره.
ووفقًا لميثاق الاستطلاع الخاص في القوات المسلحة الروسية، فإن الغارة النارية هي هجوم مفاجئ من قبل مجموعة الاستطلاع على هدف معاد محدد مسبقًا بهدف تدميره.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.