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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/قوات-خاصة-روسية-تنفذ-عملية-ليلية-دقيقة-وتدمر-مقرا-أوكرانيا-فيديو--1079913345.html
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
تداولت مواقع روسية مشاهد لتنفيذ مجموعة تابعة للقوات الخاصة الروسية عملية ليلية دقيقة استطاعت فيها مهاجمة مقر أوكراني وتدميره، وتحيّد عددا من الجنود... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T13:38+0000
2023-08-09T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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قامت عناصر القوات الخاصة الروسية المؤلفة من 9 أفراد تحت تغطية جوية بعد إجراء الاستطلاع بمهاجمة المقر الأوكراني وتدميره.ووفقًا لميثاق الاستطلاع الخاص في القوات المسلحة الروسية، فإن الغارة النارية هي هجوم مفاجئ من قبل مجموعة الاستطلاع على هدف معاد محدد مسبقًا بهدف تدميره.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديوشاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو

13:38 GMT 09.08.2023
© Photoقوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا
قوات خاصة روسية تنفذ عملية ليلية دقيقة وتدمر مقرا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Photo
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تداولت مواقع روسية مشاهد لتنفيذ مجموعة تابعة للقوات الخاصة الروسية عملية ليلية دقيقة استطاعت فيها مهاجمة مقر أوكراني وتدميره، وتحيّد عددا من الجنود الأوكرانيين.
قامت عناصر القوات الخاصة الروسية المؤلفة من 9 أفراد تحت تغطية جوية بعد إجراء الاستطلاع بمهاجمة المقر الأوكراني وتدميره.
ووفقًا لميثاق الاستطلاع الخاص في القوات المسلحة الروسية، فإن الغارة النارية هي هجوم مفاجئ من قبل مجموعة الاستطلاع على هدف معاد محدد مسبقًا بهدف تدميره.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
شاهد أيضا: قناصة روس يستهدفون المسلحين الأوكرانيين بالقرب من أرتيوموفسك... فيديو
شاهد أيضا: "لانتسيت" الروسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة على اتجاه جنوبي دونيتسك... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:59 GMT
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