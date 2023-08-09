https://sputnikarabic.ae/20230809/كيم-جونغ-أون-يقيل-أعلى-قائد-عسكري-في-البلاد-1079926741.html
كيم جونغ أون يقيل أعلى قائد عسكري في البلاد
كيم جونغ أون يقيل أعلى قائد عسكري في البلاد
أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أقال أعلى قائدا عسكري في البلاد، ودعا إلى مزيد من التحضيرات لاحتمالية حرب،... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T23:41+0000
2023-08-09T23:41+0000
2023-08-09T23:41+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زوجة كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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وأدلى كيم بتصريحاته خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة المركزية للجنة العسكرية الثامنة لحزب العمال في كوريا الشمالية، بحسب وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.وأفادت الوكالة بأن كيم أقال أعلى جنرال عسكري، رئيس الأركان العامة، باك سو إيل، خلال الاجتماع، دون تقديم تفاصيل.وتم تعيين الجنرال ري يونغ جيل للمنصب الشاغر، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان سيبقى في دوره كوزير للدفاع.ودعا كيم أيضًا إلى إجراء تدريبات حربية لتشغيل الأسلحة والمعدات الأحدث في البلاد بكفاءة للحفاظ على وضعيتها للقتال في جميع الأوقات، وفقًا للوكالة.وتأتي تصريحاته بعد زيارته مصانع الأسلحة حيث دعا إلى بناء محركات صواريخ ومدفعية وأسلحة أخرى بشكل أكبرـ حيث أشاد ابالنجاحات المحققة في زيادة عجلة الإنتاج، وخلق القدرة على إنتاج كميات كبيرة من القذائف المخصصة لمنصات إطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.
https://sputnikarabic.ae/20230809/زعيم-كوريا-الشمالية-يدعو-لإجراء-مناورات-عسكرية-لاستخدام-أسلحة-جديدة-بشكل-فعال-1079925672.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, زوجة كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, زوجة كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كيم جونغ أون يقيل أعلى قائد عسكري في البلاد
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أفادت وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الخميس، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أقال أعلى قائدا عسكري في البلاد، ودعا إلى مزيد من التحضيرات لاحتمالية حرب، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الأسلحة وتوسيع التدريبات العسكرية.
وأدلى كيم بتصريحاته خلال الاجتماع الموسع السابع للجنة المركزية للجنة العسكرية الثامنة لحزب العمال في كوريا الشمالية، بحسب وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية.
وأفادت الوكالة بأن كيم أقال أعلى جنرال عسكري، رئيس الأركان العامة، باك سو إيل، خلال الاجتماع، دون تقديم تفاصيل.
وتم تعيين الجنرال ري يونغ جيل للمنصب الشاغر، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كان سيبقى في دوره كوزير للدفاع.
ودعا كيم أيضًا إلى إجراء تدريبات حربية لتشغيل الأسلحة والمعدات الأحدث
في البلاد بكفاءة للحفاظ على وضعيتها للقتال في جميع الأوقات، وفقًا للوكالة.
وتأتي تصريحاته بعد زيارته مصانع الأسلحة
حيث دعا إلى بناء محركات صواريخ ومدفعية وأسلحة أخرى بشكل أكبرـ حيث أشاد ابالنجاحات المحققة في زيادة عجلة الإنتاج، وخلق القدرة على إنتاج كميات كبيرة من القذائف المخصصة لمنصات إطلاق الصواريخ من العيار الثقيل.