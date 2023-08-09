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https://sputnikarabic.ae/20230809/لماذا-يخشى-جهاز-الأمن-الإسرائيلي-اتفاق-التطبيع--مع-السعودية-1079901091.html
لماذا يخشى جهاز الأمن الإسرائيلي اتفاق التطبيع مع السعودية؟
لماذا يخشى جهاز الأمن الإسرائيلي اتفاق التطبيع مع السعودية؟
تسعى تل أبيب لإبرام اتفاق تطبيع مع الرياض برعاية أمريكية، لكن ذلك يتضمن مخاوف إسرائيلية من حصول المملكة على امتيازات عسكرية تؤثر على التفوق العسكري الإسرائيلي... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T09:30+0000
2023-08-09T09:30+0000
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ويعكف المسؤولون الأمنيون في تل أبيب على دراسة المكاسب العسكرية، التي ستحصل عليها السعودية، في حالة توقيع اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي.ويتولى جهاز الأمن الإسرائيلي مهمة تقييم هذا الأمر وفقا لما يتوافق مع استراتيجية إسرائيل العسكرية، التي تعتمد على امتلاك أنظمة تسليح وتقنيات عسكرية أكثر تقدما من التي تمتلكها جيوش المنطقة حتى تحافظ على التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي إقليميا.ويتضمن ذلك بحث تبعات حصول السعودية على أنظمة عسكرية أمريكية متقدمة في إطار اتفاقية التطبيع مع إسرائيل وتأثير ذلك على التوازنات العسكرية في المنطقة، وفقا للمنظور الإسرائيلي.والشهر الماضي، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس توقيع اتفاق أمني مع السعودية ضمن اتفاقية تطبيع محتملة بين الرياض وتل أبيب.كما تحدث بايدن في تصريحات أخرى، عن عدم استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل مع السعودية، تتضمن صفقة أسلحة أمريكية وتحالفا دفاعيا مع المملكة.وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقال رأي، إن التطبيع المحتمل مع السعودية يمكن أن يؤدي إلى ما وصفه بـ "التناغم الإقليمي الحقيقي".وتحدث مسؤولون إسرائيليون في مناسبات سابقة، عن تطبيع محتمل مع الرياض برعاية واشنطن، في ذات الوقت الذي تؤكد فيه المملكة تمسكها بمبادرة السلام العربية، التي أطلقتها عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.كما تنص مبادرة السلام العربية على عودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20230729/إعلام-بايدن-يلمح-إلى-اتفاق-وشيك-لتطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-1079530838.html
https://sputnikarabic.ae/20230722/الشيوخ-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-بـ120-مليون-دولار-لتعزيز-التطبيع-العربي-مع-إسرائيل-1079305585.html
https://sputnikarabic.ae/20230808/لواء-إسرائيلي-من-يتخيل-أن-السعودية-ستوافق-على-التطبيع-دون-حل-للقضية-الفلسطينية-واهم-1079866393.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

لماذا يخشى جهاز الأمن الإسرائيلي اتفاق التطبيع مع السعودية؟

09:30 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / VINCENT JANNINKالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 ومقاتلات إف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / VINCENT JANNINK
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تسعى تل أبيب لإبرام اتفاق تطبيع مع الرياض برعاية أمريكية، لكن ذلك يتضمن مخاوف إسرائيلية من حصول المملكة على امتيازات عسكرية تؤثر على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
ويعكف المسؤولون الأمنيون في تل أبيب على دراسة المكاسب العسكرية، التي ستحصل عليها السعودية، في حالة توقيع اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي.
ويتولى جهاز الأمن الإسرائيلي مهمة تقييم هذا الأمر وفقا لما يتوافق مع استراتيجية إسرائيل العسكرية، التي تعتمد على امتلاك أنظمة تسليح وتقنيات عسكرية أكثر تقدما من التي تمتلكها جيوش المنطقة حتى تحافظ على التفوق العسكري للجيش الإسرائيلي إقليميا.
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ويتضمن ذلك بحث تبعات حصول السعودية على أنظمة عسكرية أمريكية متقدمة في إطار اتفاقية التطبيع مع إسرائيل وتأثير ذلك على التوازنات العسكرية في المنطقة، وفقا للمنظور الإسرائيلي.
والشهر الماضي، تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس توقيع اتفاق أمني مع السعودية ضمن اتفاقية تطبيع محتملة بين الرياض وتل أبيب.
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22 يوليو, 15:35 GMT
كما تحدث بايدن في تصريحات أخرى، عن عدم استبعاد إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل مع السعودية، تتضمن صفقة أسلحة أمريكية وتحالفا دفاعيا مع المملكة.
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في مقال رأي، إن التطبيع المحتمل مع السعودية يمكن أن يؤدي إلى ما وصفه بـ "التناغم الإقليمي الحقيقي".
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وتحدث مسؤولون إسرائيليون في مناسبات سابقة، عن تطبيع محتمل مع الرياض برعاية واشنطن، في ذات الوقت الذي تؤكد فيه المملكة تمسكها بمبادرة السلام العربية، التي أطلقتها عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تنص مبادرة السلام العربية على عودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
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