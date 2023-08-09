https://sputnikarabic.ae/20230809/مالي-وبوركينا-فاسو-تدعوان-مجلس-الأمن-التابع-للأمم-المتحدة-لحل-الوضع-في-النيجر-1079896272.html
مالي وبوركينا فاسو تدعوان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل الوضع في النيجر
مالي وبوركينا فاسو تدعوان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل الوضع في النيجر
دعت مالي وبوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، حسبما أفاد وزير الخارجية المالي... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T00:04+0000
2023-08-09T00:04+0000
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وجاء في الرسالة المشتركة: "تدعو الحكومات الانتقالية في بوركينا فاسو وجمهورية مالي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كضمان للأمن الدولي، إلى استخدام كل الوسائل لمنع العمليات العسكرية ضد الدولة السيادية (النيجر)، والتي يمكن أن تكون آثارها غير متوقعة".وأشارت الرسالة إلى أن مالي وبوركينا فاسو تسعيان إلى إيجاد حل للوضع في النيجر من خلال المفاوضات.بعد لقاء وفد مالي وبوركينا فاسو مع السلطات الحالية في النيجر، أكد العقيد عبدولاي مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، أن مالي وبوركينا فاسو لن تتسامحا مع التدخل العسكري في النيجر.وكان الجيش المالي قد أعلن سابقًا أن مالي وبوركينا فاسو سيقومان بإرسال وفد حكومي إلى النيجر برئاسة وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية المالي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، احتجاجًا على أي تدخل عسكري.يشار إلى أنه في نهاية يوليو/تموز، أعلنت القوات المسلحة في النيجر عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم، وقد أدان معظم قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الانقلاب.وفي بداية أغسطس/ آب، وافق قادة أركان جيوش دول "إيكواس" على خطة للتدخل العسكري في النيجر، وعلى الرغم من ذلك، أكدوا سابقًا أن التدخل العسكري سيكون الخيار الأخير.
https://sputnikarabic.ae/20230808/المجلس-العسكري-النيجري-يرفض-استقبال-وفد-من-إيكواس-والأمم-المتحدة-والاتحاد-الأفريقي-1079882743.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, بوركينا فاسو
النيجر, أخبار النيجر, العالم, بوركينا فاسو
مالي وبوركينا فاسو تدعوان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل الوضع في النيجر
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دعت مالي وبوركينا فاسو، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، حسبما أفاد وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، مشيرًا إلى رسالة مشتركة لوزراء خارجية البلدين.
وجاء في الرسالة المشتركة: "تدعو الحكومات الانتقالية في بوركينا فاسو وجمهورية مالي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كضمان للأمن الدولي، إلى استخدام كل الوسائل لمنع العمليات العسكرية ضد الدولة السيادية (النيجر)، والتي يمكن أن تكون آثارها غير متوقعة".
وأشارت الرسالة إلى أن مالي وبوركينا فاسو تسعيان إلى إيجاد حل للوضع في النيجر من خلال المفاوضات.
بعد لقاء وفد مالي وبوركينا فاسو مع السلطات الحالية في النيجر، أكد العقيد عبدولاي مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية في مالي، أن مالي وبوركينا فاسو لن تتسامحا مع التدخل العسكري في النيجر.
وكان الجيش المالي قد أعلن سابقًا أن مالي وبوركينا فاسو سيقومان بإرسال وفد حكومي إلى النيجر برئاسة وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية المالي، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، احتجاجًا على أي تدخل عسكري.
يشار إلى أنه في نهاية يوليو/تموز، أعلنت القوات المسلحة في النيجر عبر التلفزيون الوطني عزل الرئيس محمد بازوم
، وقد أدان معظم قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الانقلاب.
وفي بداية أغسطس/ آب، وافق قادة أركان جيوش دول "إيكواس" على خطة للتدخل العسكري
في النيجر، وعلى الرغم من ذلك، أكدوا سابقًا أن التدخل العسكري سيكون الخيار الأخير.