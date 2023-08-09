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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-أمريكي-الولايات-المتحدة-لن-تترك-زيلينسكي-حيا-بعد-فشل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079919312.html
مستشار أمريكي: الولايات المتحدة لن تترك زيلينسكي حيا بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية
مستشار أمريكي: الولايات المتحدة لن تترك زيلينسكي حيا بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية
قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، إنه من غير المرجح أن تترك الولايات المتحدة فلاديمير زيلينسكي حيا بعد إخفاقات القوات المسلحة... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T16:01+0000
2023-08-09T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال لاري جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أعتقد أن أيامه معدودة. لا أرى فرصة لزيلينسكي في الخلاص. لن نسمح له بالخروج من هذا الصراع حيا".وأشار إلى أن هناك العديد من الأمثلة في التاريخ عندما خانت الولايات المتحدة حكومات دول كانت تابعة لها.وأضاف جونسون: "بعد فشل هجوم القوات الأوكرانية المضاد، ينتقد الحلفاء الغربيون بشكل متزايد سلطات كييف على أفعالهم".وقال: "اذا وضعنا زيلينسكي في وقت سابق فوق ونستون تشرشل، ... نحن الآن نطرح أسئلة حول إدمانه للمخدرات والفساد في البلاد".وفي وقت سابق، أشار جونسون إلى أنه غالبًا ما تقضي وكالات الاستخبارات الأمريكية على قادتها الدمى في الدول الأجنبية بعد انتهاء فائدتهم للولايات المتحدة، وسيصيب هذا المصير قريبًا زيلينسكي، لأن الغرب غير راض عن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية وعجز القوات المسلحة الأوكرانية لتنظيم هجوم مضاد ناجح.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.أقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاحأقرا أيضا: برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف
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مستشار أمريكي: الولايات المتحدة لن تترك زيلينسكي حيا بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية

16:01 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، إنه من غير المرجح أن تترك الولايات المتحدة فلاديمير زيلينسكي حيا بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية على الخطوط الأمامية.
وقال لاري جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أعتقد أن أيامه معدودة. لا أرى فرصة لزيلينسكي في الخلاص. لن نسمح له بالخروج من هذا الصراع حيا".
وأشار إلى أن هناك العديد من الأمثلة في التاريخ عندما خانت الولايات المتحدة حكومات دول كانت تابعة لها.
وأضاف جونسون: "بعد فشل هجوم القوات الأوكرانية المضاد، ينتقد الحلفاء الغربيون بشكل متزايد سلطات كييف على أفعالهم".
وقال: "اذا وضعنا زيلينسكي في وقت سابق فوق ونستون تشرشل، ... نحن الآن نطرح أسئلة حول إدمانه للمخدرات والفساد في البلاد".
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
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15:26 GMT
وفي وقت سابق، أشار جونسون إلى أنه غالبًا ما تقضي وكالات الاستخبارات الأمريكية على قادتها الدمى في الدول الأجنبية بعد انتهاء فائدتهم للولايات المتحدة، وسيصيب هذا المصير قريبًا زيلينسكي، لأن الغرب غير راض عن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية وعجز القوات المسلحة الأوكرانية لتنظيم هجوم مضاد ناجح.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.
أقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانية
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