https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-أمريكي-الولايات-المتحدة-لن-تترك-زيلينسكي-حيا-بعد-فشل-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079919312.html

مستشار أمريكي: الولايات المتحدة لن تترك زيلينسكي حيا بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية

مستشار أمريكي: الولايات المتحدة لن تترك زيلينسكي حيا بعد فشل القوات المسلحة الأوكرانية

قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، إنه من غير المرجح أن تترك الولايات المتحدة فلاديمير زيلينسكي حيا بعد إخفاقات القوات المسلحة... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T16:01+0000

2023-08-09T16:01+0000

2023-08-09T16:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال لاري جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "أعتقد أن أيامه معدودة. لا أرى فرصة لزيلينسكي في الخلاص. لن نسمح له بالخروج من هذا الصراع حيا".وأشار إلى أن هناك العديد من الأمثلة في التاريخ عندما خانت الولايات المتحدة حكومات دول كانت تابعة لها.وأضاف جونسون: "بعد فشل هجوم القوات الأوكرانية المضاد، ينتقد الحلفاء الغربيون بشكل متزايد سلطات كييف على أفعالهم".وقال: "اذا وضعنا زيلينسكي في وقت سابق فوق ونستون تشرشل، ... نحن الآن نطرح أسئلة حول إدمانه للمخدرات والفساد في البلاد".وفي وقت سابق، أشار جونسون إلى أنه غالبًا ما تقضي وكالات الاستخبارات الأمريكية على قادتها الدمى في الدول الأجنبية بعد انتهاء فائدتهم للولايات المتحدة، وسيصيب هذا المصير قريبًا زيلينسكي، لأن الغرب غير راض عن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية وعجز القوات المسلحة الأوكرانية لتنظيم هجوم مضاد ناجح.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة والتي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي على خط التماس منذ بدء هجومها المضاد في حزيران/يونيو. وفي وقت سابق، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي.أقرا أيضا: جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانيةأقرا أيضا: مستشار الرئيس الأوكراني السابق يكشف عن الهدف الرئيسي لحلفاء زيلينسكيأقرا أيضا: محلل في المخابرات الأمريكية: ليس لهجوم القوات الأوكرانية فرصة في النجاحأقرا أيضا: برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف

https://sputnikarabic.ae/20230809/ضابط-يكشف-أكاذيب-الديمقراطيين-الأمريكين-قبل-الانتخابات-التي-تسببت-بموت-آلاف-الأوكرانيين-1079918232.html

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