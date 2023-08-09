https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-بازوم-تدخل-إيكواس-عسكريا-في-النيجر-يعني-أن-أفريقيا-كلها-ستكون-في-حرب-1079920721.html

مستشار بازوم: تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر يعني أن أفريقيا كلها ستكون في حرب

مستشار بازوم: تدخل "إيكواس" عسكريا في النيجر يعني أن أفريقيا كلها ستكون في حرب

حذر المستشار السياسي لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم، أنتينيكار الحسن، من أن تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عسكريًا في النيجر سيعني أن... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T17:00+0000

2023-08-09T17:00+0000

2023-08-09T17:00+0000

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وقال الحسن في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن "إيكواس" مستعدة بالفعل للتدخل عسكريًا في النيجر: "أعتقد أن "إيكواس" لن ترتكب هذا الخطأ بالتدخل العسكري في النيجر، لأنها إذا تدخلت عسكريًا فهذا يعني أن أفريقيا بأكملها ستكون في حالة حرب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أن قوات الجيش الفرنسي، هاجمت موقعا للقوات المسلحة في النيجر بهدف إخراج حلفائها الإرهابيين من السجون.وأفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بقيام النيجر بالتحضير لاحتمال حدوث تدخل عسكري من قبل دول "إيكواس"، حيث قام الجيش النيجري بجمع تعزيزات في العاصمة.وتدعم كل من مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر، ووجهت الدولتان دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، في حين تعمل دول "إيكواس" على التحضير للتدخل العسكري المباشر، على الرغم من الرفض الدولي وترجيح الحل السياسي. وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للنيجري.يشار إلى أنه بعد تعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المجلس الوطني لحماية الوطن هو الذي سيتولى مؤقتا، السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني، مهام رئيس الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20230809/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يبدأ-الاستعدادات-لفرض-عقوبات-ضد-النيجر-1079918632.html

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