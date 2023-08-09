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https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-رئيس-النيجر-لـسبوتنيك-محمد-بازوم-يفضل-الموت-على-الاستقالة-1079919480.html
مستشار رئيس النيجر لـ"سبوتنيك": محمد بازوم يفضل الموت على الاستقالة
مستشار رئيس النيجر لـ"سبوتنيك": محمد بازوم يفضل الموت على الاستقالة
قال أنتينيكار الحسن، المستشار السياسي لرئيس النيجر المحتجز، محمد بازوم، اليوم الأربعاء، إن الأخير لا ينوي الاستقالة "ويفضل الموت على تقديم استقالته". 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T16:02+0000
2023-08-09T16:02+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر الحسن، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول توقيع محمد بازوم على استقالته، أن "الرئيس بازوم لم يوقع على أي شيء وليس لديه نية للاستقالة. إنه يفضل الموت على الاستقالة".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أن قوات الجيش الفرنسي، هاجمت موقعا للقوات المسلحة في النيجر بهدف إخراج حلفائها الإرهابيين من السجون.وادعي المجلس العسكري بأن قوات الجيش الفرنسي انتهكت المجال الجوي للبلاد. وأمر المجلس الوطني لحماية الوطن الذي تم تشكيله بعد الانقلاب بزيادة مستوى التهديد.وقال المتحدث باسم المجلس الحاكم، أمادو عبد الرحمن:وبين المجلس العسكري أن طائرة فرنسية أقلعت من العاصمة التشادية نجامينا، واخترقت المجال الجوي للنيجر.والمهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) لقادة المجلس العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه أو للتدخل عسكريا قد انتهت، الأحد الماضي.أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بقيام النيجر بالتحضير لاحتمال حدوث تدخل عسكري من قبل دول "إيكواس"، حيث قام الجيش النيجري بجمع تعزيزات في العاصمة.وتدعم كل من مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر، ووجهت الدولتان دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، في حين تعمل دول "إيكواس" على التحضير للتدخل العسكري المباشر، على الرغم من الرفض الدولي وترجيح الحل السياسي. وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للنيجري.يشار إلى أنه بعد تعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المجلس الوطني لحماية الوطن هو الذي سيتولى مؤقتا، السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني، مهام رئيس الدولة.
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النيجر, أخبار النيجر, بوركينا فاسو, أخبار مالي, العالم, الأخبار

مستشار رئيس النيجر لـ"سبوتنيك": محمد بازوم يفضل الموت على الاستقالة

16:02 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGOرئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي
رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / ISSOUF SANOGO
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قال أنتينيكار الحسن، المستشار السياسي لرئيس النيجر المحتجز، محمد بازوم، اليوم الأربعاء، إن الأخير لا ينوي الاستقالة "ويفضل الموت على تقديم استقالته".
القاهرة - سبوتنيك. وذكر الحسن، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول توقيع محمد بازوم على استقالته، أن "الرئيس بازوم لم يوقع على أي شيء وليس لديه نية للاستقالة. إنه يفضل الموت على الاستقالة".
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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المجلس العسكري في النيجر، أن قوات الجيش الفرنسي، هاجمت موقعا للقوات المسلحة في النيجر بهدف إخراج حلفائها الإرهابيين من السجون.
وادعي المجلس العسكري بأن قوات الجيش الفرنسي انتهكت المجال الجوي للبلاد. وأمر المجلس الوطني لحماية الوطن الذي تم تشكيله بعد الانقلاب بزيادة مستوى التهديد.
وقال المتحدث باسم المجلس الحاكم، أمادو عبد الرحمن:

"في تمام الساعة السادسة صباح اليوم تعرض موقعًا للحرس الوطني في منطقة ليبتاكو غورم، لهجوم من الجيش الفرنسي، وتم إخراج 16 إرهابيًا من سجون البلاد".

وبين المجلس العسكري أن طائرة فرنسية أقلعت من العاصمة التشادية نجامينا، واخترقت المجال الجوي للنيجر.
وأشار المجلس إلى أن "العناصر الإرهابية التي تم تحريرها متورطة في 3 عمليات على أراضي النيجر".
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00:04 GMT
والمهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) لقادة المجلس العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه أو للتدخل عسكريا قد انتهت، الأحد الماضي.
أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بقيام النيجر بالتحضير لاحتمال حدوث تدخل عسكري من قبل دول "إيكواس"، حيث قام الجيش النيجري بجمع تعزيزات في العاصمة.
وتدعم كل من مالي وبوركينا فاسو المجلس العسكري في النيجر، ووجهت الدولتان دعوة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لمنع العمليات العسكرية في المنطقة، في حين تعمل دول "إيكواس" على التحضير للتدخل العسكري المباشر، على الرغم من الرفض الدولي وترجيح الحل السياسي.
وأطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصب الجنرال عبد الرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي للنيجري.
يشار إلى أنه بعد تعليق العمل بالدستور وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، فإن المجلس الوطني لحماية الوطن هو الذي سيتولى مؤقتا، السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويتولى رئيسه، الجنرال عبد الرحمن تياني، مهام رئيس الدولة.
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