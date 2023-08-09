عربي
مقتل الصحفي فراس الأحمد وإصابة مصور الفضائية السورية بتفجير إرهابي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-لدى-البنتاغون-البيت-الأبيض-يفكر-في-طريقة-للخروج-من-الصراع-الأوكراني-1079903571.html
مستشار لدى البنتاغون: البيت الأبيض يفكر في طريقة للخروج من الصراع الأوكراني
مستشار لدى البنتاغون: البيت الأبيض يفكر في طريقة للخروج من الصراع الأوكراني
كشف المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الفوضى تسود البيت الأبيض بسبب الوضع على الجبهة الأوكرانية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T11:10+0000
2023-08-09T11:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079665345_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_0485ba05d8c4d583133a395af96e091a.jpg
وقال في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر على "يوتيوب": "وراء الكواليس في واشنطن، يناقشون بنشاط طريقة للخروج من الصراع الأوكراني، قبل أن تزداد الأمور سوءًا".وأشار إلى أن روسيا لن تذهب إلى أي مكان، لكن أوكرانيا قد تختفي.وأضاف: "بالنسبة إلى كييف، كل شيء سيء للغاية، حتى لو أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات أو دبابات من طراز "إف-16"، فلن يغير هذا أي شيء".وتابع: "حان الوقت للقول إن البيت الأبيض كان مخطئًا".وفي وقت سابق، كان رئيس النظام الأوكراني أقرّ في مقطع فيديو نشره مكتبه، بأن الهجوم المضاد "لم يكن سهلا وربما يحدث بشكل أبطأ مما كان يأمله البعض".وخلال الساعات الماضية، قال عضو الكونغرس، مايك كويجلي: "نحصل على تقارير مؤسفة. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها (القوات الأوكرانية) هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة الذي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وقال بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".وشدد، في وقت سابق، على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران، لم يسفر عن أي نتائج.
https://sputnikarabic.ae/20230809/أسير-أوكراني-يروي-رحلة-اقتياده-من-جنازة-إلى-الاستسلام-1079901398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079665345_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_ed523d721dbc5adb36c211e526c6a3b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: البيت الأبيض يفكر في طريقة للخروج من الصراع الأوكراني

11:10 GMT 09.08.2023 (تم التحديث: 11:11 GMT 09.08.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الفوضى تسود البيت الأبيض بسبب الوضع على الجبهة الأوكرانية.
وقال في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر على "يوتيوب": "وراء الكواليس في واشنطن، يناقشون بنشاط طريقة للخروج من الصراع الأوكراني، قبل أن تزداد الأمور سوءًا".
وأشار إلى أن روسيا لن تذهب إلى أي مكان، لكن أوكرانيا قد تختفي.
وأضاف: "بالنسبة إلى كييف، كل شيء سيء للغاية، حتى لو أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات أو دبابات من طراز "إف-16"، فلن يغير هذا أي شيء".
وتابع: "حان الوقت للقول إن البيت الأبيض كان مخطئًا".
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير أوكراني يروي رحلة اقتياده من "جنازة" إلى الاستسلام
09:48 GMT
وفي وقت سابق، كان رئيس النظام الأوكراني أقرّ في مقطع فيديو نشره مكتبه، بأن الهجوم المضاد "لم يكن سهلا وربما يحدث بشكل أبطأ مما كان يأمله البعض".
وخلال الساعات الماضية، قال عضو الكونغرس، مايك كويجلي: "نحصل على تقارير مؤسفة. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها (القوات الأوكرانية) هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة الذي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".
وقال بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".
وشدد، في وقت سابق، على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران، لم يسفر عن أي نتائج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала