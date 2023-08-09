https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-لدى-البنتاغون-البيت-الأبيض-يفكر-في-طريقة-للخروج-من-الصراع-الأوكراني-1079903571.html

مستشار لدى البنتاغون: البيت الأبيض يفكر في طريقة للخروج من الصراع الأوكراني

مستشار لدى البنتاغون: البيت الأبيض يفكر في طريقة للخروج من الصراع الأوكراني

كشف المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الفوضى تسود البيت الأبيض بسبب الوضع على الجبهة الأوكرانية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T11:10+0000

2023-08-09T11:10+0000

2023-08-09T11:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال في مقابلة مع الصحفي ستيفن جاردنر على "يوتيوب": "وراء الكواليس في واشنطن، يناقشون بنشاط طريقة للخروج من الصراع الأوكراني، قبل أن تزداد الأمور سوءًا".وأشار إلى أن روسيا لن تذهب إلى أي مكان، لكن أوكرانيا قد تختفي.وأضاف: "بالنسبة إلى كييف، كل شيء سيء للغاية، حتى لو أرسلت الولايات المتحدة مقاتلات أو دبابات من طراز "إف-16"، فلن يغير هذا أي شيء".وتابع: "حان الوقت للقول إن البيت الأبيض كان مخطئًا".وفي وقت سابق، كان رئيس النظام الأوكراني أقرّ في مقطع فيديو نشره مكتبه، بأن الهجوم المضاد "لم يكن سهلا وربما يحدث بشكل أبطأ مما كان يأمله البعض".وخلال الساعات الماضية، قال عضو الكونغرس، مايك كويجلي: "نحصل على تقارير مؤسفة. يتم تذكيرنا باستمرار بالصعوبات التي يواجهونها (القوات الأوكرانية) هذا هو أصعب وقت في هذا الصراع العسكري".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "أوكرانيا تواجه مشكلة كبيرة بسبب الدفاعات الروسية المحصنة الذي من الصعب اختراقها. علاوة على ذلك، يعاني الجيش الأوكراني بالفعل من خسائر فادحة، ما أجبره على التراجع".وقال بوتين: "لم ينجح العدو في جميع جبهات القتال. لقد توقفت جميع محاولات الهجوم المضاد، وتم صد العدو بخسائر فادحة".وشدد، في وقت سابق، على أن هجوم كييف المضاد، الذي بدأ في 4 يونيو/حزيران، لم يسفر عن أي نتائج.

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