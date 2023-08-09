https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-سبب-عدم-رغبة-واشنطن-بدء-محادثات-سلام-حول-أوكرانيا--1079902422.html
مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب عدم رغبة واشنطن بدء محادثات سلام حول أوكرانيا
مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب عدم رغبة واشنطن بدء محادثات سلام حول أوكرانيا
أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة لمناقشة اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا،... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T10:20+0000
2023-08-09T10:20+0000
2023-08-09T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ماكغريغور على برنامج Judging Freedom على منصة "يوتيوب"، قال خلالها: " المفاوضات ستكون بمثابة اعتراف بالهزيمة، أي هزيمة كاملة وكل شيء كان يعتمد على حقيقة أن روسيا بلد متخلف يجب تدميره".وأضاف ماكغريغور، بالقول: "كيف ستتخلى واشنطن عن هذه التصريحات".وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو وكييف ضد أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارًا فعليا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يحول-أوكرانيا-إلى-معسكر-اعتقال-1079888831.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم
مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب عدم رغبة واشنطن بدء محادثات سلام حول أوكرانيا
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أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة لمناقشة اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، لأن هذا سيكون بمثابة اعتراف بهزيمتها في الصراع.
وجاءت تصريحات ماكغريغور على برنامج Judging Freedom
على منصة "يوتيوب"، قال خلالها: " المفاوضات ستكون بمثابة اعتراف بالهزيمة، أي هزيمة كاملة وكل شيء كان يعتمد على حقيقة أن روسيا بلد متخلف يجب تدميره".
وأضاف ماكغريغور، بالقول: "كيف ستتخلى واشنطن عن هذه التصريحات".
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو وكييف ضد أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارًا فعليا لروسيا.