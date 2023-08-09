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مقتل الصحفي فراس الأحمد وإصابة مصور الفضائية السورية بتفجير إرهابي
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-سبب-عدم-رغبة-واشنطن-بدء-محادثات-سلام-حول-أوكرانيا--1079902422.html
مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب عدم رغبة واشنطن بدء محادثات سلام حول أوكرانيا
مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب عدم رغبة واشنطن بدء محادثات سلام حول أوكرانيا
أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة لمناقشة اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا،... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T10:20+0000
2023-08-09T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ماكغريغور على برنامج Judging Freedom على منصة "يوتيوب"، قال خلالها: " المفاوضات ستكون بمثابة اعتراف بالهزيمة، أي هزيمة كاملة وكل شيء كان يعتمد على حقيقة أن روسيا بلد متخلف يجب تدميره".وأضاف ماكغريغور، بالقول: "كيف ستتخلى واشنطن عن هذه التصريحات".وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو وكييف ضد أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارًا فعليا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230808/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يحول-أوكرانيا-إلى-معسكر-اعتقال-1079888831.html
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العالم
العالم

مستشار لدى البنتاغون يكشف سبب عدم رغبة واشنطن بدء محادثات سلام حول أوكرانيا

10:20 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الأوكرانية في كييف
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar
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أعلن المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مستعدة لمناقشة اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، لأن هذا سيكون بمثابة اعتراف بهزيمتها في الصراع.
وجاءت تصريحات ماكغريغور على برنامج Judging Freedom على منصة "يوتيوب"، قال خلالها: " المفاوضات ستكون بمثابة اعتراف بالهزيمة، أي هزيمة كاملة وكل شيء كان يعتمد على حقيقة أن روسيا بلد متخلف يجب تدميره".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يحول أوكرانيا إلى معسكر اعتقال
أمس, 16:48 GMT
وأضاف ماكغريغور، بالقول: "كيف ستتخلى واشنطن عن هذه التصريحات".
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولاك، أنه لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات مع موسكو وكييف ضد أي سيناريو لوقف إطلاق النار، لأن هذا سيعني انتصارًا فعليا لروسيا.
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