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https://sputnikarabic.ae/20230809/مشاهد-للعثور-على-شاب-بعد-يومين-من-ضياعه-في-عرض-البحر-فيديو--1079907073.html
مشاهد للعثور على شاب بعد يومين من ضياعه في عرض البحر... فيديو
مشاهد للعثور على شاب بعد يومين من ضياعه في عرض البحر... فيديو
أنقذت قوات خفر السواحل الأمريكية، يوم السبت، شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا، تم الإبلاغ عن فقده بعد إخفاقه في العودة إلى رصيف القوارب في مدينة سانت أوغسطين في... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:39+0000
2023-08-09T12:39+0000
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وقد عثرت قوات الخفر على الشاب، تشارلز غريغوري، في قارب مغمور جزئيًا بالمياه يبعد عن الشاطى مسافة تبلغ 12 ميلا تقريبًا.ووفقًا لقوات خفر السواحل الأمريكية، لم يكن الشاب يعاني من أي أعراض صحية وقت العثور عليه، بحسب موقع "nypost".
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نادي الفيديو

مشاهد للعثور على شاب بعد يومين من ضياعه في عرض البحر... فيديو

12:39 GMT 09.08.2023
© Alan Gibsonقارب شرطة نيوزلاندي يبحث عن مفقودين
قارب شرطة نيوزلاندي يبحث عن مفقودين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Alan Gibson
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أنقذت قوات خفر السواحل الأمريكية، يوم السبت، شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا، تم الإبلاغ عن فقده بعد إخفاقه في العودة إلى رصيف القوارب في مدينة سانت أوغسطين في ولاية فلوريدا الأمريكية لمدة يومين تقريبًا.
وقد عثرت قوات الخفر على الشاب، تشارلز غريغوري، في قارب مغمور جزئيًا بالمياه يبعد عن الشاطى مسافة تبلغ 12 ميلا تقريبًا.
ووفقًا لقوات خفر السواحل الأمريكية، لم يكن الشاب يعاني من أي أعراض صحية وقت العثور عليه، بحسب موقع "nypost".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:54 GMT
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