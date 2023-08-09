https://sputnikarabic.ae/20230809/مصرع-9-أشخاص-جراء-حريق-بمركز-لذوي-الإعاقة-شرقي-فرنسا-1079913967.html

مصرع 9 أشخاص جراء حريق بمركز لذوي الإعاقة شرقي فرنسا

مصرع 9 أشخاص جراء حريق بمركز لذوي الإعاقة شرقي فرنسا

لقى 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حريق أتى على مركز لرعاية ذوي الإعاقة شرقي فرنسا. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T13:42+0000

2023-08-09T13:42+0000

2023-08-09T13:42+0000

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إيمانويل ماكرون

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وقالت وكالة "فرانس برس" إنه تم العثور على تسع جثث بعد اندلاع حريق في مركز بشرق فرنسا حيث كانت مجموعة من البالغين ذوي صعوبات التعلم يقضون عطلاتهم.وأضافت أن عدد الضحايا قد يرتفع حيث سجلت السلطات في البداية فقدان 11 شخصا في بلدة وينتزينهايم بمقاطعة أوت رين، ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون الكارثة بأنها "مأساة".وقال فيليب هويلر، الذي يقود عملية البحث مع فرق الإطفاء "لقد حددنا تسع جثث وما زلنا نبحث عن جثتين".وقال نائب رئيس البلدية دانييل ليروي في وقت سابق إنه تم العثور على ثلاث جثث باستخدام طائرة بدون طيار لكن تم العثور على جثث أخرى في وقت لاحق بتفتيش مباشر بمساعدة الكلاب المدربة.وقالت خدمة الإطفاء المحلية لوكالة "فرانس برس" إنه تم تنبيه السلطات بشأن الحريق في وينتزينهايم في حوالي الساعة 6:30 صباحًا.وقالت مقاطعة أوت رين في بيان "تمت السيطرة على الحريق بسرعة على الرغم من شدة النيران". وأضافت أنه تم إجلاء 17 شخصا بسلام ونقل شخص للمستشفى وعولج آخر من الصدمة.كان المقيمون في المركز جزءا من مجموعة من البالغين الذين قدموا من مدينة نانسي القريبة لقضاء العطلات. وكتب الرئيس إيمانويل ماكرون على موقع تويتر: "في وينتزنهايم، دمرت النيران مسكنًا كان يؤوي الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاقهم. وفي مواجهة هذه المأساة، أتوجه بمشاعري إلى الضحايا والمصابين وأحبائهم".وأكدت السلطات أن ما مجموعه 28 شخصا كانوا بالداخل في ذلك الوقت، وتم الإبلاغ عن 11 شخصًا في البداية على أنهم في عداد المفقودين.وقال كريستوف ماروت الأمين العام لمقاطعة أوت رين للصحفيين "لسوء الحظ، ليس هناك شك: كل هؤلاء الأشخاص كانوا حاضرين في المسكن ولم يتمكنوا من الخروج"، مشيرا إلى أن الأشخاص في الطابق الأرضي كانوا قادرين على مغادرة المبنى بسرعة، لكن ليس أولئك الذين في الطابق العلوي.

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