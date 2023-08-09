https://sputnikarabic.ae/20230809/مقتل-الصحفي-فراس-الأحمد-وإصابة-مصور-الفضائية-السورية-بتفجير-إرهابي-1079903191.html
مقتل الصحفي فراس الأحمد وإصابة مصور الفضائية السورية بتفجير إرهابي
مقتل الصحفي فراس الأحمد وإصابة مصور الفضائية السورية بتفجير إرهابي
قضى الصحفي والإعلامي السوري فراس الأحمد العقايلة، مراسل قناة "سما" السورية في محافظة درعا، وذلك جراء تفجير إرهابي استهدف سيارته، ظهر اليوم. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T10:56+0000
2023-08-09T10:56+0000
2023-08-09T10:56+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الزميل الأحمد استشهد مع عنصرين من قواتنا المسلحة، وذلك بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في طريق عودتهم من تغطية لعملية ملاحقة مهربي مخدرات في ريف درعا".ويعمل فراس الأحمد العقايلة مراسلا لقناة "سما" الفضائية السورية في درعا منذ بداية الحرب على سوريا.ويذكر للصحفي الأحمد متابعته البطولية للأحداث الدامية التي شهدتها محافظة درعا خلال سنوات الحرب.وعمل الأحمد خلال المرحلة الأخيرة من حياته في تدريب العديد من الكوادر الصحفية في محافظة درعا.
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2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مقتل الصحفي فراس الأحمد وإصابة مصور الفضائية السورية بتفجير إرهابي
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قضى الصحفي والإعلامي السوري فراس الأحمد العقايلة، مراسل قناة "سما" السورية في محافظة درعا، وذلك جراء تفجير إرهابي استهدف سيارته، ظهر اليوم.
وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الزميل الأحمد استشهد مع عنصرين من قواتنا المسلحة، وذلك بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون في طريق عودتهم من تغطية لعملية ملاحقة مهربي مخدرات في ريف درعا".
وأشار المصدر إلى أن "العبوة التي زرعها إرهابيون قرب منطقة (الشياح) في ريف درعا، أدت لاستشهاد الأحمد ورفاقه على الفور، كما أسفرت عن إصابة شديدة الخطورة للمصور لدى قناة الفضائية السورية أحمد المسالمة".
ويعمل فراس الأحمد العقايلة مراسلا لقناة "سما" الفضائية السورية في درعا منذ بداية الحرب على سوريا.
يذكر أن الزميل الأحمد كان قد تلقى مطلع شهر تموز الماضي، العزاء بوفاة والده وعميد أسرتهم، غسان أحمد العقايلة "أبو فراس".
ويذكر للصحفي الأحمد متابعته البطولية للأحداث الدامية التي شهدتها محافظة درعا خلال سنوات الحرب.
وعمل الأحمد خلال المرحلة الأخيرة من حياته في تدريب العديد من الكوادر الصحفية في محافظة درعا.