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https://sputnikarabic.ae/20230809/مقتل-وإصابة-18-شخصا-في-الصومال-1079919148.html
مقتل وإصابة 18 شخصا في الصومال
مقتل وإصابة 18 شخصا في الصومال
لقي 6 أفراد مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء انفجار لغم أرضي بمحافظة شبيلى السفلى في الصومال، وذلك بعد نحو أسبوعين من قيام الجيش الصومالي بقتل 100 عنصر من "حركة... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T16:04+0000
2023-08-09T16:04+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" أن الحادث وقع، اليوم الأربعاء، على طريق بين منطقتي شلنبود وقوريولي، في شبيلي السفلى.ولفتت إلى أن اللغم زرعته "مليشيات الخوارج"، وقال محمد إبراهيم بري، محافظ شبيلى السفلى القتلى والمصابين كانوا على متن حافلة أثناء وقوع الانفجار.ولفت بري، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأوضحت الوكالة أن هذا الانفجار يعد جزءا من الأفعال الإرهابية، التي ترتكبها "ميليشا الخوارج" بحق الأبرياء.وقبل نحو أسبوعين، قتل الجيش الصومالي 100 عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية وسط البلاد بالتعاون مع شركاء دوليين، حسبما أعلن وزير الإعلام في حينها.وكان من بين العناصر التي قتلت في العملية العسكرية، قيادات بارزة في ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)".
https://sputnikarabic.ae/20230726/نحو-60-قتيلا-من-حركة-الشباب-في-عملية-للجيش-الصومالي-جنوبي-البلاد-1079434823.html
https://sputnikarabic.ae/20230716/الصومال-مقتل-18-إرهابيا-بينهم-قياديون-في-عملية-عسكرية-1079113976.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, الأخبار

مقتل وإصابة 18 شخصا في الصومال

16:04 GMT 09.08.2023
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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لقي 6 أفراد مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء انفجار لغم أرضي بمحافظة شبيلى السفلى في الصومال، وذلك بعد نحو أسبوعين من قيام الجيش الصومالي بقتل 100 عنصر من "حركة الشباب" وميليشيات "الخوارج".
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" أن الحادث وقع، اليوم الأربعاء، على طريق بين منطقتي شلنبود وقوريولي، في شبيلي السفلى.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
نحو 60 قتيلا من "حركة الشباب" في عملية للجيش الصومالي جنوبي البلاد
26 يوليو, 17:26 GMT
ولفتت إلى أن اللغم زرعته "مليشيات الخوارج"، وقال محمد إبراهيم بري، محافظ شبيلى السفلى القتلى والمصابين كانوا على متن حافلة أثناء وقوع الانفجار.
ولفت بري، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضحت الوكالة أن هذا الانفجار يعد جزءا من الأفعال الإرهابية، التي ترتكبها "ميليشا الخوارج" بحق الأبرياء.
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
الصومال.. مقتل 18 إرهابيا بينهم قياديون في عملية عسكرية
16 يوليو, 09:02 GMT
وقبل نحو أسبوعين، قتل الجيش الصومالي 100 عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية وسط البلاد بالتعاون مع شركاء دوليين، حسبما أعلن وزير الإعلام في حينها.
وكان من بين العناصر التي قتلت في العملية العسكرية، قيادات بارزة في ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)".
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