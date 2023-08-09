https://sputnikarabic.ae/20230809/مقتل-وإصابة-18-شخصا-في-الصومال-1079919148.html

مقتل وإصابة 18 شخصا في الصومال

مقتل وإصابة 18 شخصا في الصومال

لقي 6 أفراد مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء انفجار لغم أرضي بمحافظة شبيلى السفلى في الصومال، وذلك بعد نحو أسبوعين من قيام الجيش الصومالي بقتل 100 عنصر من "حركة... 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T16:04+0000

2023-08-09T16:04+0000

2023-08-09T16:04+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" أن الحادث وقع، اليوم الأربعاء، على طريق بين منطقتي شلنبود وقوريولي، في شبيلي السفلى.ولفتت إلى أن اللغم زرعته "مليشيات الخوارج"، وقال محمد إبراهيم بري، محافظ شبيلى السفلى القتلى والمصابين كانوا على متن حافلة أثناء وقوع الانفجار.ولفت بري، إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأوضحت الوكالة أن هذا الانفجار يعد جزءا من الأفعال الإرهابية، التي ترتكبها "ميليشا الخوارج" بحق الأبرياء.وقبل نحو أسبوعين، قتل الجيش الصومالي 100 عنصر من "حركة الشباب" الإرهابية في عملية عسكرية وسط البلاد بالتعاون مع شركاء دوليين، حسبما أعلن وزير الإعلام في حينها.وكان من بين العناصر التي قتلت في العملية العسكرية، قيادات بارزة في ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)".

https://sputnikarabic.ae/20230726/نحو-60-قتيلا-من-حركة-الشباب-في-عملية-للجيش-الصومالي-جنوبي-البلاد-1079434823.html

https://sputnikarabic.ae/20230716/الصومال-مقتل-18-إرهابيا-بينهم-قياديون-في-عملية-عسكرية-1079113976.html

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