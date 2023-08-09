https://sputnikarabic.ae/20230809/هرتسوغ-اعتداء-متطرفين-إسرائيليين-على-الطوائف-المسيحية-خطير-للغاية-1079915185.html
هرتسوغ: اعتداء متطرفين إسرائيليين على الطوائف المسيحية "خطير للغاية"
هرتسوغ: اعتداء متطرفين إسرائيليين على الطوائف المسيحية "خطير للغاية"
قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، إن اعتداء متطرفين يهود على أبناء الطوائف المسيحية بإسرائيل "خطير للغاية". 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T14:06+0000
2023-08-09T14:06+0000
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جاء ذلك خلال زيارته دير "ستيلا ماريس" في حيفا شمال إسرائيل، والذي شهد قبل نحو 20 يوما اعتداء قرابة 30 طالبا يهوديا متشددا من مدرسة "شوفو بانيم" على المصلين، إضافة إلى اعتداءات أخرى، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقال هرتسوغ خلال الزيارة "جئت إلى هنا نيابة عن دولة إسرائيل بأكملها وشعب إسرائيل للالتزام بالحماية الكاملة لحرية الدين والعبادة في البلاد".وأضاف "في الأشهر الأخيرة شهدنا ظواهر خطيرة للغاية تجاه الطوائف المسيحية في الأرض المقدسة (..) إخوتنا وأخواتنا المواطنون المسيحيون الذين يتعرضون للهجوم في أماكن العبادة والمقابر والشوارع. أعتبر هذه الظاهرة خطيرة للغاية، وهي غير مقبولة ويجب اقتلاعها، علينا أن نحترم الناس من جميع الأديان".وشهدت عدة كنائس في إسرائيل خلال السنوات القليلة الماضية، تصاعد اعتداءات المتطرفين اليهود على المصلين المسيحيين وممتلكات الكنيسة بما في ذلك بالقدس الشرقية، ويشكو المسيحيون من عدة ملاحقة الشرطة الإسرائيلية للمعتدين.
https://sputnikarabic.ae/20230607/صحيفة-عبرية-ترصد-تزايد-اعتداءات-المستوطنين-الإسرائيليين-ضد-المسيحيين-في-القدس-1077855245.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
هرتسوغ: اعتداء متطرفين إسرائيليين على الطوائف المسيحية "خطير للغاية"
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قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأربعاء، إن اعتداء متطرفين يهود على أبناء الطوائف المسيحية بإسرائيل "خطير للغاية".
جاء ذلك خلال زيارته دير "ستيلا ماريس" في حيفا شمال إسرائيل، والذي شهد قبل نحو 20 يوما اعتداء قرابة 30 طالبا يهوديا متشددا من مدرسة "شوفو بانيم" على المصلين، إضافة إلى اعتداءات أخرى، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال هرتسوغ خلال الزيارة "جئت إلى هنا نيابة عن دولة إسرائيل بأكملها وشعب إسرائيل للالتزام بالحماية الكاملة لحرية الدين والعبادة في البلاد".
وأضاف "في الأشهر الأخيرة شهدنا ظواهر خطيرة للغاية تجاه الطوائف المسيحية
في الأرض المقدسة (..) إخوتنا وأخواتنا المواطنون المسيحيون الذين يتعرضون للهجوم في أماكن العبادة والمقابر والشوارع. أعتبر هذه الظاهرة خطيرة للغاية، وهي غير مقبولة ويجب اقتلاعها، علينا أن نحترم الناس من جميع الأديان".
وشهدت عدة كنائس في إسرائيل
خلال السنوات القليلة الماضية، تصاعد اعتداءات المتطرفين اليهود على المصلين المسيحيين وممتلكات الكنيسة بما في ذلك بالقدس الشرقية، ويشكو المسيحيون من عدة ملاحقة الشرطة الإسرائيلية للمعتدين.