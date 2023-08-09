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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/وحدات-الحرب-الإلكترونية-تقوم-بإنزال-مسيرة-أوكرانية-فيديو--1079906676.html
وحدات الحرب الإلكترونية تقوم بإنزال مسيرة أوكرانية... فيديو
وحدات الحرب الإلكترونية تقوم بإنزال مسيرة أوكرانية... فيديو
أسقطت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية طائرة دون طيار أوكرانية كانت تقوم بالاستطلاع في مدينة فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:08+0000
2023-08-09T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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اكتشفت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية مسيّرة أوكرانية، وتمكنت من إسقاطها الطائرة التي كانت تشارك في الاستطلاع في مدينة فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاع للبنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومحطات الكهرباء الفرعية ومنشآت تزويد المياه".و أوضح قائد وحدات الحرب الإلكترونية: "تم اكتشاف الطائرة دون طيار واعتراضها عن طريق قمع أدوات التحكم في الطائرات دون طيار".وتابع: "بعد إسقاط الطائرة دون طيار، انتقلت مجموعة إلى مكانها، وتم العثور على الجهاز وسيتم تسليمه لدراسة ومعرفة المواد على أجهزة التخزين".وقال القائد: "من المرجح للغاية أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تستعد لسلسلة من الهجمات على منشآت دعم الحياة في المدينة".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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روسيا, العالم

وحدات الحرب الإلكترونية تقوم بإنزال مسيرة أوكرانية... فيديو

12:08 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصوروحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
وحدات الدعم اللوجستي التابعة لقوات حرس إيفانوفو المحمولة جواً التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أسقطت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية طائرة دون طيار أوكرانية كانت تقوم بالاستطلاع في مدينة فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
اكتشفت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية مسيّرة أوكرانية، وتمكنت من إسقاطها الطائرة التي كانت تشارك في الاستطلاع في مدينة فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاع للبنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومحطات الكهرباء الفرعية ومنشآت تزويد المياه".
و أوضح قائد وحدات الحرب الإلكترونية: "تم اكتشاف الطائرة دون طيار واعتراضها عن طريق قمع أدوات التحكم في الطائرات دون طيار".
وتابع: "بعد إسقاط الطائرة دون طيار، انتقلت مجموعة إلى مكانها، وتم العثور على الجهاز وسيتم تسليمه لدراسة ومعرفة المواد على أجهزة التخزين".
وقال القائد: "من المرجح للغاية أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تستعد لسلسلة من الهجمات على منشآت دعم الحياة في المدينة".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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