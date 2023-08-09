https://sputnikarabic.ae/20230809/وحدات-الحرب-الإلكترونية-تقوم-بإنزال-مسيرة-أوكرانية-فيديو--1079906676.html
وحدات الحرب الإلكترونية تقوم بإنزال مسيرة أوكرانية... فيديو
وحدات الحرب الإلكترونية تقوم بإنزال مسيرة أوكرانية... فيديو
أسقطت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية طائرة دون طيار أوكرانية كانت تقوم بالاستطلاع في مدينة فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T12:08+0000
2023-08-09T12:08+0000
2023-08-09T12:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079699768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dfb09f2addb479243af74bb62058bf5.jpg
اكتشفت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية مسيّرة أوكرانية، وتمكنت من إسقاطها الطائرة التي كانت تشارك في الاستطلاع في مدينة فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاع للبنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومحطات الكهرباء الفرعية ومنشآت تزويد المياه".و أوضح قائد وحدات الحرب الإلكترونية: "تم اكتشاف الطائرة دون طيار واعتراضها عن طريق قمع أدوات التحكم في الطائرات دون طيار".وتابع: "بعد إسقاط الطائرة دون طيار، انتقلت مجموعة إلى مكانها، وتم العثور على الجهاز وسيتم تسليمه لدراسة ومعرفة المواد على أجهزة التخزين".وقال القائد: "من المرجح للغاية أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تستعد لسلسلة من الهجمات على منشآت دعم الحياة في المدينة".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079699768_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_9f74cdf6b805a786a118a6df9ffb740d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وحدات الحرب الإلكترونية تقوم بإنزال مسيرة أوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
أسقطت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية طائرة دون طيار أوكرانية كانت تقوم بالاستطلاع في مدينة فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
اكتشفت وحدات الحرب الإلكترونية الروسية مسيّرة أوكرانية، وتمكنت من إسقاطها الطائرة التي كانت تشارك في الاستطلاع في مدينة فاسيليفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقال مراسل "سبوتنيك": "الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاع للبنية التحتية المدنية والمرافق العامة ومحطات الكهرباء الفرعية ومنشآت تزويد المياه".
و أوضح قائد وحدات الحرب الإلكترونية: "تم اكتشاف الطائرة دون طيار واعتراضها عن طريق قمع أدوات التحكم في الطائرات دون طيار".
وتابع: "بعد إسقاط الطائرة دون طيار، انتقلت مجموعة إلى مكانها، وتم العثور على الجهاز وسيتم تسليمه لدراسة ومعرفة المواد على أجهزة التخزين".
وقال القائد: "من المرجح للغاية أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت تستعد لسلسلة من الهجمات على منشآت دعم الحياة في المدينة".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.