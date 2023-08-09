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https://sputnikarabic.ae/20230809/وزارة-الصحة-الروسية-ارتفاع-إصابات-الانفجار-في-مقاطعة-موسكو-إلى-43-شخصا-1079904220.html
وزارة الصحة الروسية: ارتفاع إصابات الانفجار في مقاطعة موسكو إلى 43 شخصا
وزارة الصحة الروسية: ارتفاع إصابات الانفجار في مقاطعة موسكو إلى 43 شخصا
أعلنت وزارة الصحة الإقليمية في مقاطعة موسكو أن عدد مصابي الانفجار الذي وقع في مدينة سيرغييف بوساد ارتفع إلى 43 شخصا. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T11:24+0000
2023-08-09T11:24+0000
روسيا
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وأشارت وزارة الصحة الإقليمية أن سيارات الإسعاف وأكثر من 23 مجموعة من الطوارئ وطائرة هليكوبتر تعمل في موقع الحدث.وأعلن متحدث خدمات الطوارئ الروسية أن الانفجار وقع في مصنع البصريات الميكانيكية في منطقة سيرغييف بوساد، في مقاطعة موسكو، ناجم عن انتهاك متطلبات العملية التقنية.وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "السبب الأولي للانفجار، هو تعطل نظام العملية التقنية، وأن الانفجار وقع في مصنع ميكانيكي بصري في سيرغييف بوساد في مقاطعة موسكو".وتم إخلاء كامل المؤسسة، بما في ذلك الورش المستأجرة القريبة. وسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.ويعد المصنع مطور ومصنع رائد للأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية والصناعة والرعاية الصحية. قائمة المنتجات المصنعة تشمل معدات العيون، مناظير، معدات الأنف والأذن والحنجرة وأجهزة تنظيم ضربات القلب.
https://sputnikarabic.ae/20230809/وقوع-إصابات-عدة-نتيجة-انفجار-بمصنع-بصريات-في-مقاطعة-موسكو-فيديو-1079900518.html
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وزارة الصحة الروسية: ارتفاع إصابات الانفجار في مقاطعة موسكو إلى 43 شخصا

11:24 GMT 09.08.2023
© Sputnik . Валерия Кузнецова / الانتقال إلى بنك الصورانفجار في منطقة مصنع زاغورسك للميكانيكية البصرية في سيرغيف بوساد في موسكو
انفجار في منطقة مصنع زاغورسك للميكانيكية البصرية في سيرغيف بوساد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . Валерия Кузнецова
/
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أعلنت وزارة الصحة الإقليمية في مقاطعة موسكو أن عدد مصابي الانفجار الذي وقع في مدينة سيرغييف بوساد ارتفع إلى 43 شخصا.
وأشارت وزارة الصحة الإقليمية أن سيارات الإسعاف وأكثر من 23 مجموعة من الطوارئ وطائرة هليكوبتر تعمل في موقع الحدث.
وأعلن متحدث خدمات الطوارئ الروسية أن الانفجار وقع في مصنع البصريات الميكانيكية في منطقة سيرغييف بوساد، في مقاطعة موسكو، ناجم عن انتهاك متطلبات العملية التقنية.
انفجار في منطقة مصنع زاغورسك للميكانيكية البصرية في سيرغيف بوساد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
وقوع إصابات عدة نتيجة انفجار بمصنع بصريات في مقاطعة موسكو... فيديو
09:19 GMT
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "السبب الأولي للانفجار، هو تعطل نظام العملية التقنية، وأن الانفجار وقع في مصنع ميكانيكي بصري في سيرغييف بوساد في مقاطعة موسكو".
وتم إخلاء كامل المؤسسة، بما في ذلك الورش المستأجرة القريبة. وسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.
ويعد المصنع مطور ومصنع رائد للأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية والصناعة والرعاية الصحية. قائمة المنتجات المصنعة تشمل معدات العيون، مناظير، معدات الأنف والأذن والحنجرة وأجهزة تنظيم ضربات القلب.
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