https://sputnikarabic.ae/20230809/وقوع-إصابات-عدة-نتيجة-انفجار-بمصنع-بصريات-في-مقاطعة-موسكو-فيديو-1079900518.html
وقوع إصابات عدة نتيجة انفجار بمصنع بصريات في مقاطعة موسكو... فيديو
وقوع إصابات عدة نتيجة انفجار بمصنع بصريات في مقاطعة موسكو... فيديو
أعلن متحدث خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع في مصنع البصريات الميكانيكية في منطقة "سيرغييف بوساد" في مقاطعة موسكو، ناجم عن انتهاك متطلبات... 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T09:19+0000
2023-08-09T09:19+0000
2023-08-09T09:19+0000
روسيا
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وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "السبب الأولي للانفجار، هو تعطل نظام العملية التقنية، وأن الانفجار وقع في مصنع ميكانيكي بصري في سيرغييف بوساد في مقاطعة موسكو".وتم إخلاء كامل المؤسسة، بما في ذلك الورش المستأجرة القريبة. وسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.ويعد المصنع مطور ومصنع رائد للأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية والصناعة والرعاية الصحية. قائمة المنتجات المصنعة تشمل معدات العيون، مناظير، معدات الأنف والأذن والحنجرة وأجهزة تنظيم ضربات القلب.وبحسب خدمات الطوارئ، بلغ عدد الضحايا 25 شخصا.ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن الانفجاروقع في سيرغييف بوساد، في مستودع للمنتجات الألعاب النارية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وقوع إصابات عدة نتيجة انفجار بمصنع بصريات في مقاطعة موسكو... فيديو
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أعلن متحدث خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع في مصنع البصريات الميكانيكية في منطقة "سيرغييف بوساد" في مقاطعة موسكو، ناجم عن انتهاك متطلبات العملية التقنية.
وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "السبب الأولي للانفجار، هو تعطل نظام العملية التقنية، وأن الانفجار وقع في مصنع ميكانيكي بصري في سيرغييف بوساد في مقاطعة موسكو".
وتم إخلاء كامل المؤسسة، بما في ذلك الورش المستأجرة القريبة. وسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.
ويعد المصنع مطور ومصنع رائد للأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية والصناعة والرعاية الصحية. قائمة المنتجات المصنعة تشمل معدات العيون، مناظير، معدات الأنف والأذن والحنجرة وأجهزة تنظيم ضربات القلب.
وبحسب خدمات الطوارئ، بلغ عدد الضحايا 25 شخصا.
ووفقا لمكتب المدعي العام، فإن الانفجاروقع في سيرغييف بوساد، في مستودع للمنتجات الألعاب النارية.