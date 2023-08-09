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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230809/ويسينت-الألمانية-لن-تستطع-مساعدة-القوات-الأوكرانية-1079898966.html
"ويسينت" الألمانية لن تستطع مساعدة القوات الأوكرانية
"ويسينت" الألمانية لن تستطع مساعدة القوات الأوكرانية
أكدت تقارير روسية أن كاسحات الألغام الألمانية "ويسينت-1" لن تساعد القوات المسلحة في التغلب على حقول الألغام الروسية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T08:07+0000
2023-08-09T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت صحيفة "روسكويه أوروجويه": "التشكيلات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة في المعدات الهندسية خلال المحاولات الفاشلة للتغلب على حقول الألغام الروسية".وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية مركبات متعددة من طراز "ليوبارد" ومركبات قتالية لإزالة الألغام "بي إم ر-2".ووفقا للصحيفة، فإن كاسحة ألغام "ويسينت-1" الوحيدة في القوات المسلحة الأوكرانية، المصنوعة على هيكل ليوبارد 1، فشلت أيضًا في البقاء، كما تمكن المقاتلون الروس من تدميرها.وأضافت الصحيفة: "العيب الكبير لهذه العينات هو ضعف الدروع، يمكن إصابتها بنيران مدافع أوتوماتيكية عيار30 ملم".وبحسب الصحيفة، أرسلت ألمانيا أخيرا مركبتين من طراز "ويسينت-1"، وسيتم أرسالهما الى منطقة الصراع
https://sputnikarabic.ae/20230809/الأمن-الروسي-يعتقل-مخربا-متورطا-في-تفجير-خط-أنابيب-غاز-في-القرم-1079898294.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

"ويسينت" الألمانية لن تستطع مساعدة القوات الأوكرانية

08:07 GMT 09.08.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورانفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون
انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أكدت تقارير روسية أن كاسحات الألغام الألمانية "ويسينت-1" لن تساعد القوات المسلحة في التغلب على حقول الألغام الروسية.
وقالت صحيفة "روسكويه أوروجويه": "التشكيلات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة في المعدات الهندسية خلال المحاولات الفاشلة للتغلب على حقول الألغام الروسية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية مركبات متعددة من طراز "ليوبارد" ومركبات قتالية لإزالة الألغام "بي إم ر-2".
ووفقا للصحيفة، فإن كاسحة ألغام "ويسينت-1" الوحيدة في القوات المسلحة الأوكرانية، المصنوعة على هيكل ليوبارد 1، فشلت أيضًا في البقاء، كما تمكن المقاتلون الروس من تدميرها.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الروسي يعتقل مخربا متورطا في تفجير خط أنابيب غاز في القرم
07:21 GMT
وأضافت الصحيفة: "العيب الكبير لهذه العينات هو ضعف الدروع، يمكن إصابتها بنيران مدافع أوتوماتيكية عيار30 ملم".
وبحسب الصحيفة، أرسلت ألمانيا أخيرا مركبتين من طراز "ويسينت-1"، وسيتم أرسالهما الى منطقة الصراع
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:29 GMT
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