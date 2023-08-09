https://sputnikarabic.ae/20230809/ويسينت-الألمانية-لن-تستطع-مساعدة-القوات-الأوكرانية-1079898966.html
"ويسينت" الألمانية لن تستطع مساعدة القوات الأوكرانية
"ويسينت" الألمانية لن تستطع مساعدة القوات الأوكرانية
أكدت تقارير روسية أن كاسحات الألغام الألمانية "ويسينت-1" لن تساعد القوات المسلحة في التغلب على حقول الألغام الروسية. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T08:07+0000
2023-08-09T08:07+0000
2023-08-09T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت صحيفة "روسكويه أوروجويه": "التشكيلات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة في المعدات الهندسية خلال المحاولات الفاشلة للتغلب على حقول الألغام الروسية".وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية مركبات متعددة من طراز "ليوبارد" ومركبات قتالية لإزالة الألغام "بي إم ر-2".ووفقا للصحيفة، فإن كاسحة ألغام "ويسينت-1" الوحيدة في القوات المسلحة الأوكرانية، المصنوعة على هيكل ليوبارد 1، فشلت أيضًا في البقاء، كما تمكن المقاتلون الروس من تدميرها.وأضافت الصحيفة: "العيب الكبير لهذه العينات هو ضعف الدروع، يمكن إصابتها بنيران مدافع أوتوماتيكية عيار30 ملم".وبحسب الصحيفة، أرسلت ألمانيا أخيرا مركبتين من طراز "ويسينت-1"، وسيتم أرسالهما الى منطقة الصراع
https://sputnikarabic.ae/20230809/الأمن-الروسي-يعتقل-مخربا-متورطا-في-تفجير-خط-أنابيب-غاز-في-القرم-1079898294.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
"ويسينت" الألمانية لن تستطع مساعدة القوات الأوكرانية
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أكدت تقارير روسية أن كاسحات الألغام الألمانية "ويسينت-1" لن تساعد القوات المسلحة في التغلب على حقول الألغام الروسية.
وقالت صحيفة "روسكويه أوروجويه": "التشكيلات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة في المعدات الهندسية خلال المحاولات الفاشلة للتغلب على حقول الألغام الروسية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية مركبات متعددة من طراز "ليوبارد" ومركبات قتالية لإزالة الألغام "بي إم ر-2".
ووفقا للصحيفة، فإن كاسحة ألغام "ويسينت-1" الوحيدة في القوات المسلحة الأوكرانية، المصنوعة على هيكل ليوبارد 1، فشلت أيضًا في البقاء، كما تمكن المقاتلون الروس من تدميرها.
وأضافت الصحيفة:
"العيب الكبير لهذه العينات هو ضعف الدروع، يمكن إصابتها بنيران مدافع أوتوماتيكية عيار30 ملم".
وبحسب الصحيفة، أرسلت ألمانيا أخيرا مركبتين من طراز "ويسينت-1"، وسيتم أرسالهما الى منطقة الصراع