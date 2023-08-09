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https://sputnikarabic.ae/20230809/-النيجر-سابع-أكبر-منتج-لليورانيوم-في-العالم-1079903025.html
النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم
النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم
توجد في العالم 20 دولة تنتج اليورانيوم، وخلال 10 سنوات (2013 إلى 2022)، بلغ الإنتاج العالمي منه نحو 553 ألف طن. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T10:28+0000
2023-08-09T10:28+0000
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وتصنف النيجر ضمن أكبر 7 دولة منتجة لليورانيوم في العالم في 2023، رغم أن إنتاجها من هذا المعدن عام 2022 تراجع إلى أقل من النصف، مقارنة بما كان عليه في 2013؛ ففي 2022، أصبح إنتاج النيجر نحو ألفي طن من اليورانيوم مقارنة بأكثر من 4.500 طن في عام 2013، حسبما تشير إحصاءات الجمعية العالمية للطاقة النووية.
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انفوجرافيك, النيجر, أخبار النيجر, инфографика
انفوجرافيك, النيجر, أخبار النيجر, инфографика

النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم

10:28 GMT 09.08.2023
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توجد في العالم 20 دولة تنتج اليورانيوم، وخلال 10 سنوات (2013 إلى 2022)، بلغ الإنتاج العالمي منه نحو 553 ألف طن.
وتصنف النيجر ضمن أكبر 7 دولة منتجة لليورانيوم في العالم في 2023، رغم أن إنتاجها من هذا المعدن عام 2022 تراجع إلى أقل من النصف، مقارنة بما كان عليه في 2013؛ ففي 2022، أصبح إنتاج النيجر نحو ألفي طن من اليورانيوم مقارنة بأكثر من 4.500 طن في عام 2013، حسبما تشير إحصاءات الجمعية العالمية للطاقة النووية.
النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم - سبوتنيك عربي
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