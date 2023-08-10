https://sputnikarabic.ae/20230810/أردوغان-يعلن-خطوة-ستجعل-بلاده-جاهزة-للزلازل-1079961986.html
أردوغان يعلن خطوة ستجعل بلاده "جاهزة للزلازل"
أردوغان يعلن خطوة ستجعل بلاده "جاهزة للزلازل"
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تسعى لبناء 6.5 ملايين شقة سكنية في مختلف محافظات البلاد، ضمن مشروع تحول عمراني مقاوم للزلازل. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T15:49+0000
2023-08-10T15:49+0000
2023-08-10T15:49+0000
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وشارك أردوغان، اليوم الخميس، افتراضيا، في حفل وضع حجر أساس المشروع في ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد التي ضربها الزلزال قبل ستة شهور، وفق وكالة الأناضول الرسمية.وقال الرئيس التركي: "نهدف لإعادة بناء 6.5 ملايين شقة سكنية بسرعة في جميع أنحاء تركيا، وعندما نستكمل المشروع ستكون مدننا أجمل وجاهزة للزلازل".وأوضح أن "الحكومة أنجزت بناء 3.3 ملايين شقة سكنية في إطار مشروع التحول العمراني خلال العقدين الماضيين".وشدد أردوغان على أن حكومته "ستعيد إعمار البنى التحتية في جميع المدن التي دمرها زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي".وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسوريا في فبراير الماضي ويعتبر أسوأ الزلازل التي وقعت خلال قرنين من الزمن.ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن" وبلغ عدد قتلى الزلزال الذي تركز جنوب شرقي تركيا 50.5 ألف قتيل.ووقتها أعلنت وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ التركية أن 384 ألفاً و545 وحدة مستقلة في 105 آلاف و794 مبنى تضررت بشدة مما يتطلب هدمها بشكل عاجل فيما جرى تحديد 133 ألفاً و575 وحدة مستقلة تعرضت لأضرار متوسطة، ومليون و91 ألفاً و720 وحدة مستقلة تعرضت لأضرار طفيفة، جراء الزلزال المدمر.
https://sputnikarabic.ae/20230520/أردوغان-نسعى-لتسليم-المساكن-الدائمة-لمتضرري-الزلزال-في-أكتوبر-1077257885.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان يعلن خطوة ستجعل بلاده "جاهزة للزلازل"
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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تسعى لبناء 6.5 ملايين شقة سكنية في مختلف محافظات البلاد، ضمن مشروع تحول عمراني مقاوم للزلازل.
وشارك أردوغان، اليوم الخميس، افتراضيا، في حفل وضع حجر أساس المشروع في ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد التي ضربها الزلزال قبل ستة شهور، وفق وكالة
الأناضول الرسمية.
وقال الرئيس التركي: "نهدف لإعادة بناء 6.5 ملايين شقة سكنية بسرعة في جميع أنحاء تركيا، وعندما نستكمل المشروع ستكون مدننا أجمل وجاهزة للزلازل".
وأوضح أن "الحكومة أنجزت بناء 3.3 ملايين شقة سكنية في إطار مشروع التحول العمراني خلال العقدين الماضيين".
وشدد أردوغان
على أن حكومته "ستعيد إعمار البنى التحتية في جميع المدن التي دمرها زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي".
وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسوريا في فبراير الماضي ويعتبر أسوأ الزلازل التي وقعت خلال قرنين من الزمن.
ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن" وبلغ عدد قتلى الزلزال الذي تركز جنوب شرقي تركيا 50.5 ألف قتيل.
ووقتها أعلنت وزارة البيئة والتطور العمراني وتغير المناخ التركية أن 384 ألفاً و545 وحدة مستقلة في 105 آلاف و794 مبنى تضررت بشدة مما يتطلب هدمها بشكل عاجل فيما جرى تحديد 133 ألفاً و575 وحدة مستقلة تعرضت لأضرار متوسطة، ومليون و91 ألفاً و720 وحدة مستقلة تعرضت لأضرار طفيفة، جراء الزلزال المدمر.