https://sputnikarabic.ae/20230810/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تسجل-ارتفاعا-جديدا-بنحو-6--1079934840.html
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا جديدا بنحو 6 %
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا جديدا بنحو 6 %
سجلت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا بنسبة 6 في المئة، ليبلغ 480 دولارا لكل ألف متر مكعب. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينغ" في لندن، في افتتاح تعاملاتها اليوم، أن "هناك ارتفاع في أسعار الغاز بنسبة 6 في المئة"، لكنه ليس بنفس وتيرة الأمس، الذي قفزت فيه الأسعار فجأة بنسبة 40 في المئة.وأوضح مؤشر "تي تي إف" الهولندي، وهو المؤشر الأهم في أوروبا، خلال افتتاح العقود الآجلة "الفيوتشرز" لشهر سبتمبر/أيلول، أن "التداول عند 446.5 دولار (بانخفاض بنسبة 1.4%)، وبحلول الساعة 6:12 بتوقيت غرينتش، بلغت 479.6 دولار (بزيادة بنسبة 5.9%)".وشهدت أسعار الغاز، أمس، أعلى مستوياتها لأول مرة منذ 21 يونيو/حزيران، إذ تجاوزت حاجز 450 دولارًا، وارتفعت خلال التداولات إلى ما يقرب من 500 دولار.وأوضح الخبراء أن نمو أسعار الصرف للغاز في أوروبا مؤقت، ويرتبط بتوقعات ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض سرعة الرياح.
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا جديدا بنحو 6 %
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سجلت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، ارتفاعا جديدا بنسبة 6 في المئة، ليبلغ 480 دولارا لكل ألف متر مكعب.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت بورصة "إنتركونتيننتال إكستشينغ" في لندن، في افتتاح تعاملاتها اليوم، أن "هناك ارتفاع في أسعار الغاز بنسبة 6 في المئة"، لكنه ليس بنفس وتيرة الأمس، الذي قفزت فيه الأسعار فجأة بنسبة 40 في المئة.
وأوضح مؤشر "تي تي إف" الهولندي، وهو المؤشر الأهم في أوروبا
، خلال افتتاح العقود الآجلة "الفيوتشرز" لشهر سبتمبر/أيلول، أن "التداول عند 446.5 دولار (بانخفاض بنسبة 1.4%)، وبحلول الساعة 6:12 بتوقيت غرينتش، بلغت 479.6 دولار (بزيادة بنسبة 5.9%)".
وشهدت أسعار الغاز
، أمس، أعلى مستوياتها لأول مرة منذ 21 يونيو/حزيران، إذ تجاوزت حاجز 450 دولارًا، وارتفعت خلال التداولات إلى ما يقرب من 500 دولار.
وأوضح الخبراء أن نمو أسعار الصرف للغاز في أوروبا مؤقت، ويرتبط بتوقعات ارتفاع درجات الحرارة
وانخفاض سرعة الرياح.