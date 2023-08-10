https://sputnikarabic.ae/20230810/أمريكا-مصرع-36-شخصا-في-حرائق-غابات-ماوي-فيديو-1079954850.html

أمريكا.. مصرع 36 شخصا في حرائق غابات ماوي.. فيديو

أمريكا.. مصرع 36 شخصا في حرائق غابات ماوي.. فيديو

قالت السلطات المحلية إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حرائق غابات اجتاحت مدينة لاهينا التاريخية في هاواي. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-10T13:36+0000

2023-08-10T13:36+0000

2023-08-10T13:36+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار المناخ في العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065279549_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_69527c146a27b9f2803b0500f92cebb6.jpg

وحذر المسؤولون من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى، مع استمرار اشتعال النيران وانتشار الفرق للبحث في المناطق المتفحمة.وشكلت الخسائر في الأرواح زيادة مذهلة عن التقارير السابقة التي قالت إن عدد الضحايا وصل إلى ستة أشخاص فقط.ويتحدث الناجون عن حالات الفرار المروعة بالسيارات أو القوارب، فيما يظل العديد من السكان بعيدين عن منازلهم، ولا يعرفون ما إذا كان سيتم ترك أي شيء سوى الرماد عند عودتهم.وقال حاكم هاواي جوش جرين إن الكثير من مجتمع ماوي الغربي في لاهاينا، قد دُمّر ونزحت مئات العائلات هناك. وقال مسؤولو المحافظة إن أكثر من 270 مبنى تأثرت في لاهاينا، فيما انقطع التيار الكهربائي عن معظم أنحاء الجزيرة.وتم استخدام ثلاث طائرات هليكوبتر من خفر السواحل والبحرية الأمريكية في جهود البحث والإنقاذ على طول ساحل ماوي الغربي، ووصل فريق فيدرالي يوم أمس الأربعاء للمساعدة في جهود البحث، حسبما قال مسؤولون.وقال مكتب العمدة إن أكثر من 2100 شخص كانوا في أربعة ملاجئ طارئة في ماوي ليلة الثلاثاء. في حين أن هناك مأوى كافٍ للاستجابة لحالات الطوارئ لبضعة أيام.يطلب مسؤولو مقاطعة ماوي من الزائرين مغادرة لاهاينا وماوي في أقرب وقت ممكن، مشيرين إلى توفر المقاعد في الرحلات المغادرة. تم نقل أكثر من 11 ألف شخص من ماوي يوم الأربعاء، وفقا لمدير وزارة النقل في هاواي إد سنيفين.واكتظت المستشفيات في جزيرة ماوي بمصابي الحروق والأشخاص الذين يعانون من استنشاق الدخان، ويقول المسؤولون إنه ينبغي نقل بعض المرضى إلى مكان آخر لأن مستشفيات ماوي ليست مجهزة للعلاج المكثف للحروق، لكن تحديات النقل جعلت ذلك صعبًا.في مجتمع ماوي الغربي المدمر بشدة في لاهاينا، فقد مارك ومورين ستيفل منزلهما في حريق هائل للمرة الثانية في أقل من خمس سنواتقال مارك ستيفل لوسائل الإعلام إنهم رأوا ألسنة اللهب لأول مرة على بعد نصف ميل من منزلهم، وعندما اشتدت الرياح، اندلعت النيران فجأة في فناء منزلهم.في المرة الأولى التي احترق فيها منزلهم وسوي بالأرض، كانت من حريق سريع الحركة أشعلته الرياح من إعصار لين 2018. الآن، اختفى المنزل الأصفر المكون من طابقين الذي أعادوا بناؤه، وكذلك قطتهم وكلبهم.بالإضافة إلى المنازل والشركات التي أتت النيران عليها بالكامل، امتدت الخسائر لتشمل المواقع التاريخية والثقافية في لاهاينا، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية لشركة Maxar Technologies.تُظهر الصور أن واحدة من أكبر أشجار البانيان في الولايات المتحدة - بحجم كتلة سكنية بأكملها ويبلغ ارتفاعها أكثر من 60 قدمًا - قد احترقت. تقول هيئة السياحة في هاواي إنه تم استيرادها من الهند في عام 1873.وكانت حرائق قد اشتعلت هذا الأسبوع في جزيرة ماوي وبدرجة أقل في الجزيرة الكبيرة في هاواي، وانتشرت يوم الثلاثاء على الطرق السريعة، وتوغلت وصولا إلى الأحياء ودمروا منازل الناس والشركات.

https://sputnikarabic.ae/20230603/كندا-تجلي-الآلاف-من-مقاطعة-كيبيك-إثر-نشوب-حرائق-الغابات-1077693793.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار