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إسرائيل تحبط تهريب شحنة مخدرات عبر الحدود المصرية... صورة
إسرائيل تحبط تهريب شحنة مخدرات عبر الحدود المصرية... صورة
أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات تزن 50 كيلوغراما، كانت في طريقها إلى البلاد عبر الأراضي المصرية. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T09:55+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قيمة الشحنة بلغت نحو مليوني شيكل (قرابة 540 ألف دولار)، مشيراً إلى أنه تم مصادرة المركبة التي استخدمها المهربون في عمليتهم.وأضاف أن مراقبة الجيش الإسرائيلي رصدت، الليلة الماضية، عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل حريف في منطقة لواء باران (تابعة للقيادة الجنوبية في الجيش).وأكد الجيش أنه تم نقل المخدرات المضبوطة إلى قوات الشرطة، مضيفًا: "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل على إحباط الحوادث الإجرامية في المنطقة".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

إسرائيل تحبط تهريب شحنة مخدرات عبر الحدود المصرية... صورة

09:55 GMT 10.08.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
 الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات تزن 50 كيلوغراما، كانت في طريقها إلى البلاد عبر الأراضي المصرية.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قيمة الشحنة بلغت نحو مليوني شيكل (قرابة 540 ألف دولار)، مشيراً إلى أنه تم مصادرة المركبة التي استخدمها المهربون في عمليتهم.
وأضاف أن مراقبة الجيش الإسرائيلي رصدت، الليلة الماضية، عددا من المشتبه بهم الذين حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل حريف في منطقة لواء باران (تابعة للقيادة الجنوبية في الجيش).
وأكد الجيش أنه تم نقل المخدرات المضبوطة إلى قوات الشرطة، مضيفًا: "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي العمل على إحباط الحوادث الإجرامية في المنطقة".
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